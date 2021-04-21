George Floyd davasında karar: Eski polis memuru Chauvin cinayetten suçlu bulundu

Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra gözaltına alındı. Chauvin'in alacağı hapis cezasının daha sonra belirleneceği belirtilirken, eski polis memurunun onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

12 jüri üyesi karar vermeden önce 14 gün boyunca polis uzmanlarını, tıp doktorlarını, Minneapolis Polis Departmanı mensuplarını ve görgü tanıklarını mahkeme salonunda ifade verirken izlemiş, saatler süren video görüntülerini incelemişti.

Savcılar, dün bir kez daha jüriye cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca dizini bir sokağın ortasında Floyd'un boğazında tuttuğunu belirtmişti.

Kapanış argümanını sunan savcı Steve Schleicher, "Bu videoda aslında olan şey bu videoya baktığınızda ilk gördüğünüzü düşündüğünüz şey. Karnınızda hissettiğiniz şey. Kalbinizde bildiğiniz şey" diyerek jüriye selenmişti.