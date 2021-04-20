George Floyd davasında kapanış argümanları sunuldu; ABD, jurinin kararını bekliyor

T24 Dış Haberler

Tüm ABD'nin gözünü diktiği davada, mahkeme salonunda bir kez da George Floyd'un öldürüldüğü anın videosu oynatıldı. Savcılar, juriye bir kez da "gözlerinize inanın" derken savunma "videonun dondurulduğu anın yanıltıcı olabileceğini" ifade etti.

14 gün boyunca polis uzmanlarının, tıp doktorlarının, Minneapolis Polis Departmanı mensuplarının ve görgü tanıklarının mahkeme salonunda ifade vermesinin ardından taraflar kapanış argümanlarını sundu.

Savcılar, juriye bir kez daha cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika ve 29 saniye boyunca dizini bir sokağın ortasında Floyd'un boğazında tuttuğuna dikkat çekti.

Kapanış argümanını sunan savcı Steve Schleicher, "Bu videoda aslında olan şey bu videoya baktığınızda ilk gördüğünüzü düşündüğünüz şey. Karnınızda hissettiğiniz şey. Kalbinizde bildiğiniz şey" diyerek juriye seslendi.

Savunma ise gösterilen videonun başlamasından 17 dakika önceye giderek Floyd'un yasa dışı uyuşturucular aldığını ve tutuklanmaya karşı çıktığını ifade etti. Chauvin'in avukatı yaşananların "durumun sonucu" olduğunu ifade etti.

Minneapolis'te tansiyon, geçen hafta bir polis memurunun başka bir siyah vatandaş Daunte Wright'ı çevirmede vurarak öldürmesinin ardından daha da tırmandı. Kapanış argümanları çitlerle çevrelenmiş mahkeme binasının 18. katında yapıldı. Alınacak karara göre Minneapolis'te büyük eylemler meydana gelebileceğine inanılıyor.

Juri kararını vermeye hazırlanırken eyalet valisi sükunet çağrısında bulundu ve gerekirse başka eyaletlerden de polis memurları çağrılacağını ifade etti.

Juri üyeleri, kararlarını müzakere etmek için kamudan tamamen ayrı tutulacakları bir otele götürüldü.