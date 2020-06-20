George Floyd cinayetinde rol oynayan bir polis memuru daha serbest bırakıldı

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ABD'nin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesinde rol oynamakla suçlanan dört polis memurundan biri daha kefaletle serbest bırakıldı. Alexander Kueng'in dün akşam saat 7 buçuk sularında cezaevinden çıktığı belirtildi.

Kueng'in kefalet bedeli 750 bin dolar olarak belirlenmişti.

Kueng, Floyd'un bir dükkanda sahte para kullanamaya çalıştığıyla ilgili ihbardan sonra olay yerine giden üç memurdan biriydi. Üç memur, Derek Chauvin, Floyd'un boğazına diziyle baskı yaparken müdahale etmemişti. Floyd, Chauvin boğazına 8 dakika 46 saniye baskı uyguladıktan sonra hayatını kaybetti.

10 Haziran'da kendisine suçlamalar yöneltilen bir başka memur olan Thomas Lane de kefaletle serbest bırakılmıştı.

Soldan sağa: Tou Thao, Derek Chauvin, J Alexander Kueng ve Thomas Lane

Derek Chauvin'e ikinci ve üçüncü derece cinayet ile üçüncü derece kasıtsız adam öldürme suçlamaları yönlendiriliyor. Olay yerindeki diğer memurlara yardım ve yataklık suçlamaları yöneltiliyor.

Tüm memurlar 29 Haziran'da hâkim karşısına çıkacak.

Floyd'un öldürülmesi ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti.