George Floyd cinayeti | Derek Chauvin'in yanı sıra olaya karışan 3 polis hakkında da yasal işlem başlatıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un ölümüyle bağlantılı olduğu söylenen ve görevlerine son verilen 4 polis hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Dizini George Floyd'un boynuna dayayan polis memuru Derek Chauvin, ikinci derece cinayetle suçlanmıştı. Mahkeme belgelerine göre diğer üç polis memuru da cinayete yardım ve azmettirmekle suçlanıyor.

Minnesota Savcısı Keith Ellison, Derek Chauvin'e yöneltilen suçlamanın seviyesini üçüncü derece cinayetten ikinci derece cinayete çıkarmıştı. Diğer üç polis hakkında yasal işlem başlatılmasına da aynı savcı karar verdi.

Floyd ailesinin avukatı Benjamin Crump ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Derek Chauvin'in 'birinci derece cinayetle suçlanması' talebinde bulundu.