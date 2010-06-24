George Dalaras ilk kez İstanbul'da

T24- İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, 26 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00’de Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenecek konserde sahne alacak George Dalaras, İstanbullu hayranlarıyla ilk kez buluşacak.





Dalaras, ilk Avrupa turnesine çıkışının 25. yıldönümü vesilesiyle çıktığı 'Encore Tour' başlıklı turne kapsamında İstanbul’a gelerek, hayranlarının uzun süren bekleyişine son verecek. Sekiz kişilik orkestrasıyla sahne alacak Dalaras konserinin konuğu ise Zülfü Livaneli olacak.





Dalaras, NTV'ye verdiği röportajda şunları söyledi: ''İstanbul'da böyle bir konseri vermek için uzun yıllar bekledim. Unutmayın ki ben de bir Anadolulu ailenin bir ferdiyim. Dedelerimin hepsi İzmirli'ydi. Gerek Türkiye'de gerekse Yunanistan'da benim hakkımda kim ne düşünürse düşünsün, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklarla rant yapanlara karşi tek bir sözüm var: Bu dünya kimsenin malı değildir.''







Rembetiko, Vyzantinos Esperinos, Mikra Asia ve La Tragoudia Mou albümlerinin yanı sıra, olağanüstü düetleriyle de tanınan ünlü şarkıcı, bugüne kadar Goran Bregovic, Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Youssou’n’Dour, Cheb Mami, Paco de Lucia, Peter Gabriel gibi isimlerle çalışmalar da yaptı.





Bugüne kadar 65 albüme imza atan, solo albümlerine ek olarak 50’nin üzerinde kayıtta adı geçen George Dalaras’ın neredeyse tüm albümleri başarılı satışları sayesinde altın ve platin plak ödülü kazandı. Pürüzsüz ve dokunaklı sesiyle yorumladığı şarkılarıyla 40 yılı aşkın bir süredir yalnızca Yunanistan’da değil, dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Dalaras, geleneksel Yunan müziğini blues, rock, Latin, klasik ve folk ile harmanlıyor. George Dalaras’ın Türkiye’de AJS Müzik etiketiyle yayınlanan “That’s What Friends Are For” adlı son albümü ise tüm müzik marketlerinde en çok satanlar listesinde bir numara oldu. Yalnızca sesi ve müziğiyle değil sosyal konularda gösterdiği hassasiyetle de tanınan George Dalaras, 2006 yılında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından “İyi Niyet Elçisi” olarak atandı.





George Dalaras’ın 26 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00’de Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’ndeki konserinin biletleri Biletix üzerinden satılıyor.

