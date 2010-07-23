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George Clooney’e insanlık ödülü

Amerikalı aktör George Clooney, gelecek ay düzenlenecek Emmy Ödül Töreni’nde Bob Hope İnsanlık Ödülü ile taçlandırılacak.

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Amerikalı aktör George Clooney, gelecek ay düzenlenecek Emmy Ödül Töreni’nde Bob Hope İnsanlık Ödülü ile taçlandırılacak.

Clooney, Haiti depremi sonrasında “Şimdi Haiti İçin Umut” adlı bir televizyon programı sunarak bağış toplamaya çalışmış, ayrıca Katrina kasırgası ve Darfur katliamı kurbanları için farkındalık yaratmak için uğraşmıştı. Akademinin patronu John Shaffner, 49 yaşındaki aktör için “Bizim için bariz bir seçim oldu” dedi. Bob Hope İnsanlık Ödülü 2002 yılında, ABD’li komedyen ve aktör Bob Hope’un başarılarla dolu kariyerini anmak için başlatılmıştı. 29 Ağustos’ta ödülüne kavuşacak olan Clooney, bu ödülü alan dördüncü kişi olacak. Daha önce Oprah Winfrey ve Bill Cosby de bu ödülü almıştı

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