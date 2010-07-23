George Clooney’e insanlık ödülü

T24-

Clooney, Haiti depremi sonrasında “Şimdi Haiti İçin Umut” adlı bir televizyon programı sunarak bağış toplamaya çalışmış, ayrıca Katrina kasırgası ve Darfur katliamı kurbanları için farkındalık yaratmak için uğraşmıştı. Akademinin patronu John Shaffner, 49 yaşındaki aktör için “Bizim için bariz bir seçim oldu” dedi. Bob Hope İnsanlık Ödülü 2002 yılında, ABD’li komedyen ve aktör Bob Hope’un başarılarla dolu kariyerini anmak için başlatılmıştı. 29 Ağustos’ta ödülüne kavuşacak olan Clooney, bu ödülü alan dördüncü kişi olacak. Daha önce Oprah Winfrey ve Bill Cosby de bu ödülü almıştı