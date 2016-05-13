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Kültür-Sanat

George Clooney ve Julia Roberts 15 sene sonra Cannes'da buluştu

İkili Jodie Foster'ın yönetmenliğini yaptığı 'Para Tuzağı' filmi için yeniden bir araya geldi

13 Mayıs 2016 11:27

George Clooney ve Julia Roberts 'Oceans 11' filminden 15 sene sonra Cannes Film Festivali'nin açılış promiyerinde gösterilen yönetmenliğini Jodie Foster'ın yaptığı  'Para Tuzağı' filmi için yeniden bir araya geldi.

 

Julia Roberts yalın ayak yürüdü

 

Foster'ın dördüncü filmi olan "Money Monster"ın ilk gösterimi de Cannes'da yapıldı. Gösterimle, film oyuncularından aktris Julia Roberts da ilk kez Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına çıktı. Roberts'ın, halının bir kısmında yalın ayak yürümesi ise büyük ilgi uyandırdı.

Festival yöneticileri geçen yıl bir grup kadını, uzun topuk giymediklerini gerekçesiyle bir filmin ilk gösterimine almamıştı.

 

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