George Clooney ve Brad Pitt yıllar sonra yeniden aynı filmde

İki ünlü oyuncu George Clooney ve Brad Pitt, adı henüz açıklanmamış proje için bir araya geliyor. İlk defa Ocean's Eleven filminde rol alan iki arkadaşın projesi Apple TV'de yayınlanacak.

İki ismin başrolleri paylaşacağı projeyi, Spider-Man: No Way Home filminin yönetmeni Jon Watts yönetecek.

Filmi, Clooney’nin yapım şirketi Smokehouse Pictures ile Pitt’in şirketi Plan B ortak bir çalışma ile ortaya çıkaracak.

The Hollywood Reporter'a göre Apple'ın, proje için Netflix, Sony ve Lionsgate'i yendiği bildirildi. Amazon, Annapurna, Universal, MGM ve Warner Bros'un da ihale savaşında yer aldığı da söylentiler arasında.

Hikaye, Clooney ve Pitt'in, ayrı ayrı işlerde çalışırken bir anda kendilerini aynı işte bulmaları neticesinde yollarının kesişmesine odaklanacak. Filmde Clooney ve Pitt’i tamirci rolünde göreceğiz.

Clooney ve Pitt, ilk kez birlikte rol aldıkları ve aralık ayında 20. yılını kutlayacak olan Ocean's Eleven (2001) filminden bu yana yakın arkadaşlar.

İkili, serinin devam filmi olan Ocean's Twelve (2004) ve Ocean's Thirteen (2007) ile Coen Kardeşler’in Burn After Reading (2008) filminde de birlikte rol almışlardı.

Pitt, Clooney'nin ilk yönetmenlik tecrübesi olan Confessions of a Dangerous Mind (2002) filminde de kısa bir rol almıştı.