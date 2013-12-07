George Clooney: Twitter kullanan ünlüler morondur!

Medya ve hayranları nedeniyle her an takip edilen ünlülerin bu baskının üzerine bir de Twitter'da aktif rol almasını eleştiren aktör George Clooney, "Ünlü ve zengin biri Twitter kullanıyorsa morondur" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, Esquire dergisine verdiği röportajda tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Yaşayan en seksi erkek unvanına sahip, dünyanın en ünlü aktörlerinden "Ocean`s Eleven" filminin yıldızı George Clooney Esquire dergisine verdiği röportajda ünlü olmanın baskılarından bahsetti.

Gazeteport'un haberine göre, giderek artan ününden şikayetçi olan Clooney bu durumun yarattığı sıkıntıları anlattı. New York`ta yaşayan aktör Central Park`ta yürüyüş yapabilmeyi özlediğini ve ünlü olmanın hayatı çok kısıtladığını söyledi. İngiliz basınından Daily Mail`in haberine göre Clark Gable gibi 60`lı yılların klasik aktörlerinin bu baskıyı kaldıramayacağını söyleyen 52 yaşındaki Clooney, kendini Gable ile kıyaslamadığını da belirtti.

Zaten baskı altındasınız

Ünlü oyuncunun röportajında en dikkat çeken kısım ise Twitter üzerine yorumuydu. Medya ve hayranları nedeniyle her an takip edilen ünlülerin bu baskının üzerine bir de Twitter'da aktif rol almasını eleştiren Clooney, "Ünlü ve zengin biri Twitter kullanıyorsa morondur" dedi.

Twitter kullanan ünlülerin ulaşılabilir olmak adına sosyal medyayı tercih ettiğini ancak bunun aptallık olduğunu söyleyen aktör, bu yorumuyla tepki çekmesi muhtemel. Bu arada Clooney gibi Twitter`a düşman olup sonradan vazgeçen ünlüler de var. House dizisinin yıldızı Hugh Laurie ve İngiltere Başbakanı David Cameron da önce Twitter`a nefretlerini dile getirdiler sonra da hesap açtı.