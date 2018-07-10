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Dünya

George Clooney trafik kazası geçirdi

Hastene yönetimi oyuncunun tedbir amaçlı olarak bir süre gözetim altında tutulacağını belirtti

10 Temmuz 2018 16:34

Amerikalı oyuncu ve yönetmen George Clooney, İtalya'nın Sardinya adasında yönettiği ve rol aldığı dizinin setine giderken trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçla gözetim altında tutulacağı açıklandı.

İddiaya göre; Sardinya Adası'nın Gallura bölgesinde George Clooney’in kullandığı scooter aniden önüne çıkan bir araçla çarpıştı.

57 yaşındaki oyuncu, kazaya neden olan aracın sahibi tarafından Olbia kenti hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hollywood yıldızının durumunun ağır olmadığı açıklandı.

Hastene yönetimi George Clooney'in tedbir amaçlı olarak bir süre gözetim altında tutulacağını belirtti. 

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