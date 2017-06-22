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Dünya

George Clooney tekila şirketini 1 milyar dolara sattı

Diageo, Casamigos'u dünya çapında bir markaya dönüştürmeyi planlıyor

22 Haziran 2017 16:47

Amerikalı aktör George Clooney ve iki arkadaşı, 2013'te kurdukları tekila şirketi Casamigos'u 1 milyar dolara, dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi Diageo'ya sattı.

Diego ilk etapta Casamigos'un ortaklarına 700 milyon dolar ödeyecek.

Performansa bağlı olarak da sonraki 10 yıl boyunca 300 milyon dolar ödeme yapılması planlanıyor.

İngiliz şirketi Diageo, Casamigos'u dünya çapında bir markaya dönüştürmeyi planlıyor.

Casamigos, "arkadaşlarla dolu bi ev" anlamına geliyor.

George Clooney'nin diğer ortakları Rande Gerber ve Mike Meldman, şirketi kurmaya tekila içtikleri gecelerde karar vermişti.

Eski süpermodel Cindy Crawford ile evli olan kurucu ortak Gerber, Casamigos için, "En lezzetli ve akıcı tekilayı yaratma fikrinden doğdu" demişti.

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