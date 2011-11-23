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Dünya

George Clooney ''Rubygate'' davasında tanık MİLANO (A.A) 

23 Kasım 2011 22:55

-George Clooney ''Rubygate'' davasında tanık MİLANO (A.A) - 23.11.2011 - Oscarlı oyuncu George Clooney, İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin reşit olmayan bir kızla para karşılığı ilişkiye girmek ve bu olayın gizli kalması için nüfuzunu kullanmakla suçlandığı davada savunmanın tanığı olarak dinlenecek. Milano Adliyesi yetkilileri, Clooney'nin mahkemenin kabul ettiği 214 savunma ve iddia makamı tanığı arasında bulunduğunu belirtti. Savunmanın diğer tanıkları arasında futbolcu Cristiano Ronaldo ve Clooney'nin eski kız arkadaşı Elisabetta Canalis'in de bulunduğu bildirildi. Savunma ekibinin, davaya konu olan ''Ruby'' takma isimli Faslı Kerime El Mahruk'un, Berlusconi'nin partilerinden birinde aktörü ve Canalis'i gördüğünü söylemesi üzerine Clooney'yi tanık olarak çağırdığı kaydedildi. Berlusconi'nin davası 2 Aralık'a ertelenmişti. Clooney'nin ise ne zaman tanık sandalyesine oturacağı henüz bilinmiyor. İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi, 18 yaşından küçük olduğu dönemde Mahruk'a cinsel ilişki için para vermek, ayrıca hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan El Mahruk'u, ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmakla suçlanıyor.

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