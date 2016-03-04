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George Clooney oyunculuğu bırakıyor mu?

Clooney'in aktörlük hayatında sayılı günler kaldığı belirtildi

04 Mart 2016 23:55

ABD'li 54 yaşındaki ünlü oyuncu George Clooney, yaşından dolayı sinemayı bırakmayı planladığını söyledi.

BBC'ye konuşan Clooney, yaşlandığını kabul ederek, aktörlük hayatında sayılı günleri kaldığını belirtti.

Coen kardeşlerin yönettiği ve Şubat ayında gösterime giren ‘Yaşasın Sezar' filminin başrolünü oynayan Clooney, "Ekranlarda yaşlandığınız zaman, sonsuza dek kamera önünde kalamayacağınızı anladığınız bir an oluyor. Aktörlük çok eğlenceli bir şey, fakat kamera affetmiyor ve bu arada yaşlanmak da kamera önünde yapmak istemediğiniz bir şey haline geliyor" dedi.

Clooney yönetmenlikle de ilgilendiğini belirterek, "Yönetmenlik benim büyük aşkım" dedi.

 

 

 

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