T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

George Clooney Nazilerin peşinde

Amerikalı yıldız George Clooney, yeni filmini Avusturya’da çekecek

04 Mart 2012 13:38

 

T24 - George Clooney, yeni filminde Nazilerin çaldığı sanat eserlerinin peşine düşecek.

Amerikalı yıldız George Clooney, yeni filmini Avusturya’da çekecek. Robert Edsel’in aynı isimli romanından uyarlanacak olan 'The Monuments Men' adlı film, Amerikan hükümetinin Nasyonal Sosyalistlerin çaldığı sanat eserlerini bulmak için görevlendirdiği bir uzman grubunun hikayesini konu alıyor.

Başrolü oynamanın yanı sıra filmi yönetecek olan Clooney, senaryoyu da "Good Night, and Good Luck" ve "The Ides of March" filmlerinde olduğu gibi Grant Heslov ile birlikte yazıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan ziyade sanat eserlerinin aranışının anlatılacağını söyleyen Clooney, filmin mekanlarının yaz aylarında belirleneceğini belirtti. Mekanlardan birinin Avusturya’nın Altaussee kentindeki tuz madeni olacağı tahmin ediliyor.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında çaldığı sanat eserlerinin büyük bir bölümünü geçici olarak Altaussee’de depoladığı biliniyor. Dönemin Amerikan hükümeti tarafından görevlendirilen uzman askerler, bin 600 çalıntı eseri kurtarmıştı.

 

ETİKETLER

George Clooney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24