George Clooney Nazilerin peşinde

T24 - George Clooney, yeni filminde Nazilerin çaldığı sanat eserlerinin peşine düşecek.

Amerikalı yıldız George Clooney, yeni filmini Avusturya’da çekecek. Robert Edsel’in aynı isimli romanından uyarlanacak olan 'The Monuments Men' adlı film, Amerikan hükümetinin Nasyonal Sosyalistlerin çaldığı sanat eserlerini bulmak için görevlendirdiği bir uzman grubunun hikayesini konu alıyor.

Başrolü oynamanın yanı sıra filmi yönetecek olan Clooney, senaryoyu da "Good Night, and Good Luck" ve "The Ides of March" filmlerinde olduğu gibi Grant Heslov ile birlikte yazıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan ziyade sanat eserlerinin aranışının anlatılacağını söyleyen Clooney, filmin mekanlarının yaz aylarında belirleneceğini belirtti. Mekanlardan birinin Avusturya’nın Altaussee kentindeki tuz madeni olacağı tahmin ediliyor.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında çaldığı sanat eserlerinin büyük bir bölümünü geçici olarak Altaussee’de depoladığı biliniyor. Dönemin Amerikan hükümeti tarafından görevlendirilen uzman askerler, bin 600 çalıntı eseri kurtarmıştı.