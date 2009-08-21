George Clooney gönlünü İtalyan güzele kaptırdı

Hollywood’un yakışıklı aktörü George Clooney’in kalbini bir İtalyan güzele kaptırdı.

Yaz aylarını Como gölü kıyısındaki evinde geçiren Clooney; İtalyan TV'sinin seksi sunucularından Elisabetta Canalis ile birlikte olmaya başladı. Garson sevgilisi Sarah Larson'dan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını kimseye açmayan Clooney'in Canalis ile mutlu olduğu söyleniyor. Canalis ile birlikte olmak için sık sık Roma'ya gittiğini söyleyen kaynaklar "Hafta sonlarını birlikte geçiriyorlar. George ona gerçekten çok değer veriyor" diye konuşuyorlar..