George Clooney, eşini Julia Roberts'la mı aldattı?

Son sayısı 'Aldatırken yakalandı' manşetiyle yayınlanan The National Enquirer, 'Para Tuzağı' filminde başrolde yer alan George Clooney'nin, eşini Julia Roberts ile aldattığını öne sürdü.

George Clooney, daha önce verdiği bir röportajda, "52 yaşında hayatımın aşkını buldum. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım" açıklamasını yapmıştı.

The National Enquirer Dergisi'nin iddiasına göre; George Clooney, avukat eşi Amal Clooney'i Julia Roberts'la aldattı. İkilinin öpüşürken yakalandığı haberini alınca yıkıldığı belirtilen Amal'ın, eşine 220 milyon dolarlık boşanma davası açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

"George ile Julia çok iyi arkadaş"

Gossip Cop sitesi, dergide çıkan bu haberin tamamen uydurma olduğunu yazdı. Siteye konuşan bir kaynak, "George ile Julia yıllardır çok iyi iki arkadaş. Amal boşanmayı düşünmüyor. İki kadın arasında bir kavga olduğu haberi de yalan" dedi.

Julia Roberts ve George Clooney 15 sene sonra bir arada

"Onu birkaç kez uyardı"

Dergi, ikiliye yakın bir kaynağın 'George ve Julia'nın yakın ilişkisi Amal'ı rahatsız ediyor. Onu birkaç kez eşinden uzak durması konusunda uyardı. Buna rağmen onların yakın ilişkisi devam etti. Artık buna dayanamayacağını düşünüyor" ifadelerini kullandığını yazdı.

George Clooney, daha önce verdiği bir röportajda, "52 yaşında hayatımın aşkını buldum. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım" açıklamasını yapmıştı.

George Clooney kimdir?

George Timothy Clooney (d. 6 Mayıs 1961, Kentucky) ABD'li yönetmen, yapımcı, senarist ve aktör.

3 yıl Kuzey Kentucky Üniversitesi'nde öğrenim gördükten sonra kuzeni Miguel Ferrer aracılığıyla aktörlüğe ilk adımını attı. Oscar ödülü sahibi olan Clooney aynı zamanda Milton Katselas'dan aktörlük eğitimi aldı. 1982 yılında Los Angeles'a taşındıktan sonra filmlerde ufak tefek roller almaya başladı. Asıl çıkışını ER adlı televizyon dizisiyle gerçekleştiren aktör, Ocean's Eleven adlı sinema filminde başrol aldıktan sonra yıldızı iyice parladı.

George Clooney Hollywood Birleşmiş Milletler'in yardım kampanyalarında sık sık görünmektedir. En son Afrika'da görülen Clooney yaptığı bağışlar nedeniyle "humanitarian" olarak medyada yerini almıştır.

People Dergisi tarafından 1997 ve 2006 yıllarında yaşayan en seksi erkek seçidi.

1997 yılında en iyi giyinen televizyon yıldızı seçildi.

Batman'i oynayan 6. aktör

O Brother, Where Art Thou? filminin senaryosunu okumadan anlaşmasını yaptı.

İtalya'da, Como Gölü'nde kendisine ait bir villası var ve senenin birkaç ayını burada geçiriyor.

Max adında bir domuzu var.18 yaşında doğal nedenlerden öldü.

Syriana filminin çekimlerinde geçirdiği bir kaza sonucu ameliyat oldu ve kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı.

16 Mart 2012'de Sudan Büyükelçiliği önünde Sudan yetkililerinin savaş suçu işlediğini açıkladığı için gözaltına alındı.

Julia Roberts kimdir?

Julia Roberts (d. Julia Fiona Roberts, 28 Ekim 1967, Georgia), Oscarlı ABD'li oyuncu. Betty Lou Bredemus ve Walter Grady Roberts'ın en küçük çocuğudur. 140 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin oyuncusudur. Yıllık 62 milyon dolarlık kazancıyla da yılda en çok kazanan J. Roberts, Mona Lisa Smile Filmiyle aldığı 25 milyon dolarlık ücretle de sinema tarihinin en yüksek ücretli kadın oyuncusu olmaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda Unfabulous dizisiyle ünlenen Emma Roberts'ın da halasıdır.

Julia Roberts, ilk olarak günışığını 28 Ekim 1967'de gördü. İrlanda asıllı bir ailenin kızı olarak Atlanta, Georgia'da doğdu; ama Georgia'nın küçük bir kasabası olan Smyrna'da, annesi Betty-Lou ve babası Walter ile birlikte büyüdü. Annesi oyuncu ve kilise sekreteri; babası ise elektrik süpürgesi satıcısı, yazar ve oyuncuydu. Julia, üç kardeşin en küçüğü; abisi Eric Roberts ve ablası Lisa Roberts vardır.

Julia trajik bir çocukluk dönemi geçirdi.Yalnızca dört yaşındayken, mali güçlükler yüzünden annesiyle babası ayrıldı. Babası Walter on altı yaşındaki oğlu Eric'le birlikte Atlanta'ya geri taşınmaya karar verirken, Betty-Lou iki kızıyla birlikte Smyrna'da kaldı. Julia on yaşındayken, Mart 1978'de, babası kanserden öldü. Okulda, çocuklar kalın gözlüğü ve büyük ağzı yüzünden onunla alay ettiler. O, büyük ağzını kabullendi ve ağzını markası yapmaya karar verdi. Kontakt lens kullanarak, kalın gözlüğüyle sakladığı ela gözlerini ortaya çıkardı. Julia, uzun olduğunu hiç saklamayı denemedi. Boyu, onu daha mükemmel yapıyordu.