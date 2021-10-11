George Clooney, başkan olmadan önce tanıdığı Trump hakkında konuştu: Tam bir budalaydı, tek yaptığı kadınların peşinden koşmaktı

ABD’li oyuncu George Clooney, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan olmadan önceki hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarda “Çok komik çünkü o bir budalaydı. Onu başkan olmadan önce tanıyorum, tek yaptığı kadınların peşinden koşmak olan bir adamdı” dedi.

Yeni filmi Tender Bar’ın tanıtımı için Londra’da olan George Clooney, BBC’ye konuştu. ABD’deki siyasi durumu konuşan Clooney, eski ABD Başkanı Trump’a da değindi.

Trump’ı başkan olmadan önce tanıdığını söyleyen Clooney “Komik çünkü o bir budalaydı. Tek yaptığı kadınların peşinden koşmak olan bir adamdı. Her dışarı çıktığında gelir ve ‘Bu kadının adı ne?’ derdi” dedi. Trump'ın 2024 yılında bir daha aday olmaya çalışabileceğini de söyleyen Clooney, ABD halkının bu kez aynı 'hatayı' yapmayacağını umduğunu söyledi.