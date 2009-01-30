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George Clooney babasının sorularını yanıtladı

George Clooney, gazeteci ve anchorman babası Nick Clooney'nin modaretörlük yaptığı seminere katıldı.

30 Ocak 2009 02:00

Yakışıklı aktör George Clooney, gazeteci ve anchorman babası Nick Clooney'nin modaretörlük yaptığı seminere katıldı.

Amerikalı ünlü televizyon gazetecisi Nick Clooney, gazetecilik dersleri verdiği okulda yapılan bir programda, oğlu George Clooney'i ağırladı. Newseum and the American University , İletişim Bölümü'nde dün yapılan programa, üniversitenin öğrenciler katıldı. George Clooney'nin 2005 yılında rol aldığı Good Night, and Good Luck filminin konuşulduğu seminerde, baba-oğul tatlı sert atıştı

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