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Genzine benzin kaçan tamirci öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobil tamircisi 45 yaşındaki Pozaray Dönmez, işyerinde bir araçtan hortumla çektiği benzinin genzine kaçması sonucu öldü

27 Eylül 2017 12:08

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da otomobil tamircisi 45 yaşındaki Pozaray Dönmez, işyerinde bir araçtan hortumla çektiği benzinin genzine kaçması sonucu öldü.
Merkez Çukurova İlçesi Salbaş Mahallesi\'nde otomobil tamircisi Pozaray Dönmez iddiaya göre, 14 Eylül\'de işyerinde benzini biten bir araca başka bir aracın deposundan benzin almak istedi. Hortumla depodan çektiği benzinin genzine kaçması sonucu nefes alamayarak fenalaşan Dönmez, yakınları tarafından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akciğerlerinde hasar oluştuğu belirlenen Dönmez, tedavi altına alındığı hastanede 13 gün sonra kurtarılamadı.
Polis, soruşturma başlattı

 

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