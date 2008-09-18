Genzinden 'sülük' çıktı

Van'da burun kanaması şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 13 yaşındaki çocuğun genzinden canlı sülük çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari'den burun kanaması şikayetiyle hastanenin kulak burun boğaz polikliniğine getirilen Cumali Akgöz'ün kameralı görüntü sistemiyle yapılan tetkiklerinde, genzine yapışık sülük olduğu anlaşıldı.

Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Fatih Garça tarafından yapılan operasyonla, Akgöz'ün genzinde bulunan 6-7 santimetre uzunluğundaki sülük, çıkarıldı.

Op. Dr. Fatih Garça, Akgöz'ün köylerinde bulunan göletten su içtiğini belirtmesi üzerine hastayı kameralı görüntü sistemiyle muayene ettiğini belirterek, "Genzine yapışık vaziyette sülük olduğunu görünce hastanın burun ve genzini uyuşturduktan sonra sülüğü canlı olarak genzinden çıkardım" dedi.

Temizliğinden emin olunmayan sudan kaçınılması gerektiğini bildiren Op. Dr. Garça, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi.

