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Sağlık

Gent kentinde haftada bir gün et yenmeyecek

Belçika'nın Gent kenti, haftada en az bir gün et yenmeyen dünyanın ilk şehri olacak.

13 Mayıs 2009 03:00

Belçika'nın Gent kenti, haftada en az bir gün et yenmeyen dünyanın ilk şehri olacak.

Hayvancılık sektörünün çevreye olumsuz etkisini kabul eden Gent kentinin kamu çalışanları ve seçilmiş yöneticileri, bu haftadan itibaren düzenli olarak haftada bir gün vejetaryen yemekleri seçerek, et yemeyecek.

Ülkede kamu çalışanları ve politikacılarını eylülde hafta içi bir gün etsiz yemek seçeneğiyle okul çağı çocukları izleyecek.

"Haftada bir gün etsiz" girişimi için kentteki vejetaryen lokantalarını tanıtmak amacıyla 90 bin harita bastırıldı.

Gent'teki bu girişimin çevreye olumlu katkıda bulunması ve obeziteyle mücadeleye yardımcı olması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), hayvancılık ve büyükbaş hayvan sürülerinin dünyadaki sera gazı salımının beşte birinin sorumlusu olduğunu belirtiyor.

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