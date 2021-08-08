Gent, Boupendza için 8.5 milyon Euro önerdi

Belçika ekibi Gent, Aaron Boupendza için Hatayspor'a 8.5 milyon Euro teklif etti.

Yıldız forveti Yaremchuk'u 17 milyon Euro karşılığında Benfica'ya satan Gent, forvet hattındaki boşluğu Boupendza ile doldurmak istiyor.

Voetbalkrant'ın haberine göre, Gent ile birlikte Club Brugge, Boupendza için Hatayspor'a tranfer teklifinde bulundu. Boupendza'nın Club Brugge'da düzenli forma giyeceğinden emin olmaması nedeniyle Gent'e daha sıcak baktığı kaydedildi.

Gent kulübü Boupendza transferinde 8 milyon Euro değerinde bir teklif hazırladı. 8.5 milyon Euro'ya bu transferin gerçekleşmesi halinde Boupendza, Gent'in rekor tranasferleri arasına adını yazdıracak.