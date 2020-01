TBMM'de 'tuvalet' tartışması!

CHP milletvekillerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker hakkında, “çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği” iddiasıyla verdiği gensoru önergesi AK Partililerin oylarıyla reddedildi. Görüşmeler sırasında AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın “Hükümetleri döneminde köylünün ilk defa evin içinde tuvaleti gördüğünü” söylemesi muhalefetin tepkisine neden oldu.

Meclis’te dün liderlerin katılmadığı gensoru görüşmesine Ak Parti Grubu adına konuşan Kılıç’ın sözleri damgasını vurdu. AK Parti iktidarı dönemini savunan Kılıç, “Yolu gördü, şebeke suyunu gördü. Sactan çatılı, betonarme evleri ilk defa gördü. Tuvaleti ilk defa gördü köylü. Evin içerisinde köylü ilk defa tuvaleti gördü. Seramikten mutfakları gördü” dedi. Görüşmelerin sonuna doğru söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, kendisini Mehmet Kandemir adlı bir vatandaşın aradığını ve Kılıç’ın sözlerine tepki gösterdiğini belirterek, “Köylülere yapılan sataşmayı aynen iade ediyorum” dedi.

'Eşek, domuz kesildi'

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ise konuşmasında, “AKP döneminde öyle bir konuma gelindi ki Türkiye’ye bir yandan kaçak hayvan, bir yandan kaçak et geldi. Bir yandan mezbahanelerde eşek, bir yandan da domuz kesildi” iddiasında bulundu. BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy da üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkın yüzde 400’leri bulduğunu vurgulayarak, “Türkiye, tarım hayvancılık ülkesi iken, dünyanın en pahalı etini yiyen ülke oldu” dedi.

'Biz başlatmadık'

Bakan Eker ise ilk defa sığır ithalatının 1925’de yapıldığını vurgulayarak, eleştirilere şöyle yanıt verdi: “1935’de bir daha yapıldı. Sanki ilk defa bizim zamanımızda yapılmış gibi. 1986 - 1996 arasında 133 bin 385 ton kemiksiz et, 98 bin 940 ton karkas et, toplamda 232 bin ton et ithal edildi. Ayrıca 1 milyon 432 bin baş kasaplık hayvan ithal edildi daha önceden. Bunlar öteden beri başlayan bir süreç. Bizim başlattığımız bir süreç değil. İstismar etmeyin.”