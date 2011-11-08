-Gensoru önergeleri 15 Kasım'da görüşülecek TBMM (A.A) - 08.11.2011 - CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergeleri, TBMM Genel Kurulunda 15 Kasım Salı günü görüşülecek. Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin, Anayasa hükümlerine göre, önergenin basılıp dağıtılmasından sonra 10 gün içinde TBMM Genel Kurulunda yapılması gerekiyor. Alınan bilgiye göre, gensoru önergeleri 6 Kasım Pazar günü basılarak dağıtıldı. Bu durumda önergelerin güdeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin en geç 15 Kasım Salı günü yapılması gerekiyor. -Önergeler- BDP, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında, ''polis devleti uygulamalarıyla hukuk devletini yok saydığı, Anayasayı ihlal ettiği, seçilmiş siyasetçileri hedef aldığı, gözaltı ve soruşturmalarda partizanca davrandığı, milletvekillerine pervasızca saldırdığı, Van depreminde merkez idare ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasını, yardımlarını engellediği, görevini kötüye kullandığı, açıklamalarıyla, gaflarıyla devlet adamlığı ciddiyetini ayaklar altına aldığı, vatandaşın can ve mal güvenliğini riske soktuğunu'' gerekçesiyle gensoru önergesi verdi. CHP de Başbakan Recep Erdoğan hakkında, ''CHP'li belediyelerin, Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütü PKK'ya yardım ettiği...'' yönündeki açıklamaları gerekçesiyle gensoru açılmasını istedi.