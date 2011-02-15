-GENSORU GÜNDEME ALINMADI TBMM (A.A) - 15.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi. CHP'lilerin, ''yanlış politikalarla çiftçileri işsizliğe ve yoksulluğa ittiği'' iddiasıyla verdiği gensoru önergesinde, ''kırmızı et fiyatını pahalılaştırdığı, çözümü, yerli üretim ve üreticiyi desteklemek yerine ithalatta bulduğu ve bu suretle yabancı ülkelerin çiftçilerinin desteklenmesine yol açarak görevinin gereklerine aykırı davrandığı'' iddialarıyla Eker hakkında gensoru açılması isteniyordu. Genel Kuruldaki oylamaya 374 milletvekili katıldı. Bunlardan 291'i ret, 83'ü kabul oyu kullandı.