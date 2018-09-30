Genoa'da Piatek durdurulamıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Krzysztof Piatek, muhteşem formunu kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Genoa'nın Frosinone'yi 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak galibiyeti getiren Piatek, takımı sırtlamaya devam ediyor. Bu yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro karşılığında Cracovia Krakow'dan Genoa'ya transfer olan Polonyalı forvet oyuncusu, harika bir form grafiği yakaladı.

Geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi'nde 15 golle tamamlayan 23 yaşındaki oyuncu, Genoa'nın radarına takılmıştı ve bu transfer gerçekleşti.

Genoa formasıyla çıktığı ilk resmi maçta İtalya Kupası'nda Lecce'ye 4 gol atan Piatek, İtalya'daki kariyerinin başlangıcıyla ilgili bir fragman sunmuş oldu.

Daha sonrasında İtalya Ligi'nde çıktığı 6 maçta 8 gol kaydetti ve gol krallığının zirvesinde bulunuyor. Toplamda ise 7 maçta 12 gol atan Piatek, henüz hiçbir maçını golsüz geçmedi.