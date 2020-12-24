Gennaro Gattuso: Öldüğümü okudum, merak etmeyin yaşıyorum

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, myastenia gravis hastalığı nedeniyle öleceğini yazanlara cevap verdi. İtalyan teknik adam, "Öldüğümü okudum, bir aylık ömrüm kalmış. Merak etmeyin, ölmüyorum" diye konuştu.

Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Torino'yu konuk etti. 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulunan Gennaro Gattuso, gözüne neden bant taktığını açıkladı.

"Myastenia gravis hastalığım var"

Soruları cevaplayan Gattuso, “Göz bandımı soranlara yanıtım: 10 yıldır bir hastalığım var. İsmi myastenia gravis. Bu seferki çok ağır oldu ve bir gözüm kapandı. “Oyuncularımın, birkaç gündür saklasam bile beni bu türlü görmekten endişelendiğini biliyorum. Gözüm güzelleşecek ve ben de sabırla bu hastalığı yenmek için savaşmaya devam edeceğim, hayatta daha makus şeyler var” diye konuştu.

Gattuso sözlerine şöyle devam etti, "Aynada güzel görünmeyen çocuklara bir şeyler söylemek istiyorum. Hayat güzel ve bununla saklanmadan yüzleşmek zorundasınız. Merak etmeyin, daima ileriye bakın çünkü hayat çok güzel ve yaşanmayı hak ediyor"

Myastenia gravis hastalığı nedir?

Myastenia Gravis (MG), vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan kronik, otoimmün bir sinir - kas hastalığıdır. Myastenia gravis, sinir uyarılarının bilinçli olarak kontrol ettiğiniz kaslara iletilmesindeki bir bozukluktan kaynaklanır.

Vücudun, normalde yabancı maddelerle savaşması gereken, antikor adı verilen savunma tanecikleri sinirsel uyarının iletilmesinden sorumlu olan asetilkolinin algılayıcısına (reseptörüne) zarar verir . Bu reseptörlerin yok edilmesi, vücutta sinirler ve kaslar arasındaki normal iletişimini engelleyerek kas güçsüzlüğüne neden olur.

Myastenia gravis, doğuştan ortaya çıkabilen veya bulaşıcı bir hastalık değildir. Myastenia gravisli gebelerde bebeğe geçen antikorlar her ne kadar yeni doğan döneminde bebekte birtakım semptomlar ortaya çıkarsa da, bu durum geçicidir ve bebeğin myastenia gravis olduğu anlamına gelmez.

Myastenia Gravis ilerleyen kas güçsüzlüğüne neden olur. Semptomlar dinlenme dönemlerinde azalır. Hastalık nedeniyle vücutta en fazla etkilenen organ ve fonksiyonlar şunlardır:

*Gözler

*Göz kapakları

*Yüz ifadeleri

*Konuşma

*Yutma

*Çiğneme

*Boyun, bacak hareketleri ve nefes alan kasları da etkileyebilir.