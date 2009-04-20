Genleriyle oynanmış tohumlar sağlığı bozuyor

Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde konferans veren Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, genleriyle oynanmış tohumlardan elde edilen bitkilerin insanlar için zararlı protein ürettiğini, organik ve hormonsuz diye üretilen bitkilerin tohumlarına bakılması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun, dün bir tarihi bir konakta verdiği konferansa Karabük Valisi Nurullah Çakır, Safranbolu Kaymakamı Gökhan Azcan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Zaman içinde evrimlerini en iyi şekilde tamamlayan tohumlarımızın yok olup gittiğini belirten Saraçoğlu, ``Türkiye'ye yavaş yavaş kısır tohumlar girmeye başlamıştır. Doğal tohumlarımız yok olduğu için yurt dışından tohum ithal etmek zorunda kalıyoruz. Nereden ithal ediyoruz; İsrail'den, Almanya'dan, Hollanda'dan. Bu tohumları bize `yüksek verimli, bire kırk veren tohum' diye vererek kandırdılar. Domatesin tohumunu alıyorsunuz ama bu tohum kısır tohum, yani ebter. Bu kısır tohumlar bazı işlemlere tabi tutulduğu için içindeki genler kırık gen. Kırık gen demek farklı protein üretiyor demektir'' dedi.



Saraçoğlu, hormonsuz diye satılan ürünlerin tohumunun sorulması gerektiğini açıklayarak, şöyle konuştu:



“Organik tarım çıkardılar, işte hormonsuz, tabi bitkiler hormonsuz olacak. Ancak siz bunun tohumunu soracaksınız, önemli olan tohumu. Maalesef kırık genli tohumlar. Kanmayın organik demelerine. Siz tohumunu sorun. Doğal tohumla üretilmiş bir domatesin sıkılmış suyu idrar yapma zorluğu çekenler için Allah'ın bir lütfu. Sadece bu domates için değil, diğer bitkiler için de geçerli. Bu kırık genli tohumlar insanlar için zararlı protein üretiyor. Bakın eskiden bir yerde bir iki şeker hastası olurdu. Şimdi ise toplumun yüzde 17- 18'i şeker hastası ve tedavisi yok. Genç kızlarımızda yumurtalık kisti var. Daha bu kızlarımız 15-16 yaşlarında. Bu hastalıktan dolayı doğum kontrol hapı kullanıyorlar. Erkeklerimizde sperm sayısı düştü, bunların sebebi kısır tohumlar. Kullanmayın kısır tohumlu bitkileri. Almanya'nın Münih kentinde 1 tane tüp bebek merkezi varken, İstanbul'un her semtinde bir tüp bebek merkezi var. 23-24 yaşındaki bir kızımız çocuğu olmuyor diye tüp bebek merkezine gidiyor.''



Sebzeleri mevsiminde yiyin



Sebzelerin mevsiminde yenilmesini öneren Saraçoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



“Nefsinize sahip çıkın. Kışın domates ve salatalık nefsiniz istedi diye yemeyin, mevsiminde yiyin. Kısır tohumlu bitkileri tüketmeyin, gidin doğal tohumlu bitkileri tüketin. Doğal tohumu yok ederseniz bir daha bulamazsınız onu yaratamazsınız. Köylerimizde dedelerimiz ve ninelerimizde bulunan bu doğal tohumları bulun. Alın ve çoğaltın. Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde bir arazi aldım. Burada köylerden bulduğum doğal tohumları üretip isteyene ücretsiz vereceğim. Kuran-ı Kerim'in Bakara suresinin 205'inci ayetini okuyun, bu ayette aynen şunu söylüyor, `Onlar tohumu ve ekini bozarlar, zürriyetleri yok ederler.' Tohumlar bozuldu mu, bozuldu, değiştirildi mi, değiştirildi, zürriyeti de yok ediyorlar mı, evet ediyorlar. Biz gençlerimize sahip çıkmalıyız, onlar bizim geleceğimiz.''



(DHA)