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Sağlık

Genleriyle oynanan bebek dünyaya geldi

İngiltere'de, genetik meme kanserine karşı bağışık ilk bebek dünyaya geldi.

09 Ocak 2009 02:00

İngiltere'de, genetik meme kanserine karşı bağışık ilk bebek dünyaya geldi.

Babasının ailesinde 3 kuşaktır meme kanseri görülen bebek, embriyoları henüz 8 hücreliyken, ileride yüzde 80 ihtimalle meme kanserine yakalanmasına yol açacak değişime uğramış BRCA1 geni için teste tabi tutuldu.

BBC ve Daily Mail gazetesinin haberlerine göre, tüp bebek yöntemi kullanılarak yapılan operasyonda, elde edilen embriyolardan bu geni taşımayanlar seçilerek ana rahmine yerleştirildi ve doğacak bebekte ileride kalıtsal olarak bu hastalığın gelişmesi riski bertaraf edilmiş oldu.

Laboratuvarda elde edilen 5 embriyodan ikisinde bu genin bulunmadığı tespit edildikten sonra, embriyolar ana rahmine yerleştirildi ve bunlardan biri doğumla sonuçlandı.

Mutasyona uğramış BRCA1 geninin taşınmasının yumurtalık kanseri riskini de yüzde 50 oranında artırdığı belirtilerek, bebeğin bu tür yumurtalık kanserinden de bağışık olacağı belirtildi.

Doğumu bugün açıklanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bebeğin babasının annesi, büyükannesi, kız kardeşi ve yeğeninde 20'li yaşlarda meme kanseri görülmesi sebebiyle, adlarının açıklanmasını isteyen anne-baba, bebeklerinin bu hastalıktan bağışık doğması için genetik tarama testine başvurdu.

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