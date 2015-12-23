Genlere yapılacak müdahale ile beyin gücü artırılabilecek

İngiltere'de yapılan bir araştırma hangi genlerin insanların zeki olmasını sağladığını ortaya çıkardı. Bu buluşla genlere yapılacak bir işlemle insan beyninin güçlendirilebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de araştırmacılar önemli bir çalışmaya imza atarak, hangi genlerin insanların zeki olmasını sağladığını belirledi.



Daha önce zeki olmanın yüzde 75'i genetik, yüzde 25'i de çevresel faktörler olarak değerlendiriliyordu.



Bu araştırmaya kadar hangi genlerin daha iyi hafıza, daha fazla dikkat ve daha iyi düşünme kabiliyetinden sorumlu olduğu bilinmiyordu.



Bilim insanları, genlerden ikisinin insanların zeki olmalarıyla, olmamalarını belirlediğini buldu.

Beyin gücünü artırmak mümkün olabilir

Araştırmacılar, genleri bir futbol takımına benzetiyor. Bütün oyuncular doğru pozisyondaysa beyin en ideal şekilde çalışıyor.



Eğer genler mutasyona uğrar ya da yanlış düzende olursa, o zaman düşünmede sorunlar hatta önemli zihinsel bozukluklar yaşanabiliyor.



Bu yeni buluşla genlere yapılacak işlemlerle beyin gücünün artırılabileceği belirtiliyor.