Genlerdeki değişim içilen sigara sayısını arttırıyor

T24 - Genlerdeki değişimlerin günde içilen sigara sayısını artırdığı bildirildi.





"Nature Genetics" dergisinde yayımlanan üç araştırma, genlerdeki değişimlerin sigara içme ve özellikle de günde içilen sigara sayısı üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.





Araştırmacılardan Kari Stefansson ve ekibi, 8 ve 19. kromozomlarda DNA harfindeki küçük değişimlerin günde içilen sigara sayısını artırdığını gördü.





Bu 2 küçük değişimin sık olduğunu belirten araştırmacılar, her kopyadaki değişimin günde yarım sigara fazla içilmesiyle ve akciğer kanserine yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 10 artmasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.