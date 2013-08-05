T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Genler, koku alma becerisini etkiliyor'

Yeni Zelandalı bilim adamlarının araştırması, kokuları algılamadaki farklılığın genlerle bağlantılı olduğunu gösterdi

05 Ağustos 2013 09:32

 

Yeni Zelandalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, aynı kokuların bazı kişilere "nefis", bazılarına ise "kötü" gelmesinin nedeninin genler olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada 200 kişiye, 2'sinin içinde su ve diğerinde bir koku molekülünün bulunduğu 3 bardak verildi. Katılımcılardan hangi bardağın koku içerdiğini belirlemeleri istendi. Daha sonra moeküllerin miktarını artıran bilim adamları, katılımcıların DNA'sını incelemek için kan örnekleri de aldı.
Katılımcıların 10 kokudan 4'ünü (malt, elma, küflü peynir ve menekşede bulunan moleküller) algılama becerisinin farklı ve bunların genlerle bağlantılı olduğu belirlendi.
Ayrıca Avrup, Asya ya da Afrikalı olmanın durumu etkilemediği, küflü peynirin kokusunu alma/alamama  ya da elmanın peynirin yakınında olup olmadığını algıma becerisinin tüm topluluklarda aynı olduğu görüldü.
Söz konusu genlerin burundaki koku algılayıcılar olduğunu belirten bilim adamları, bunları koku moleküllerinin yerleştiği "limanlara" benzetti. Algılayıcıların kokunun "yapısını" beyne ilettiğini vurgulayan bilim adamları,  bazılarına "kötü", bazılarına "harika" gelen menekşe kokusunu algılamaya ilişkin gen mutasyonunun yerini belirlediklerini de aktardı.
Bilim adamlarından Jeremy McRae, sonuçların şaşırttığını belirterek, başka  araştırmalarda da kişilerin farklı algısının bulunduğunun gösterilmesi halinde, bunun her bireyin kendine özgü ve özel koku algısı olduğu anlamına geleceğini dile getirdi.
McRae, "Kişilerin burnunun neyi algıladığını" bilmenin, yeni, hatta kişiye özgü gıda ürünlerinin üretilmesini sağlayabileceğine dikkati çekti.
Araştırma, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER

dnakokugen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24