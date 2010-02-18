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Yaşam

Genler çeşitliyse, sevgili bulma şansı da artıyor

Avustralyalı bilimadamlarının son araştırması, “Neden aşkta aradığım mutluluğu bulamıyorum?” diyen kadınların en azından bir kısmının merakını

18 Şubat 2010 02:00

T24 - Avustralyalı bilimadamlarının son araştırması, “Neden aşkta aradığım mutluluğu bulamıyorum?” diyen kadınların en azından bir kısmının merakını giderebilir.





İngiliz The Telegraph gazetesindeki habere göre Batı Avustralya Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırma, bağışıklık sistemiyle ilgili kimi genlerinin kadınları erkekler nezdinde daha çekici kıldığını ortaya koydu. Tabii bunun tersi de geçerli.

Araştırma, kadınların fiziksel görünümü ve terinin, bağışıklık sistemlerine dair gen yapısı hakkında ipuçları verdiği bulgusuna ulaştı. 150 üniversite öğrencisinin DNA’larının incelendiği bilimsel çalışma, ilgili genler ne kadar çeşitlilik arz ediyorsa, kadının da o denli fazla sayıda sevgili bulma şansının olduğunu ortaya koydu.

Avustralyalı bilimadamlarının bulguları kadınların bağışıklık sisteminin hangi sebepten ötürü aşk hayatlarının gidişatına etki ettiğini açıklamıyor. Aynı şekilde, genlerinin kadınları erkeklerin gözünde dayanılmaz kılıp kılmadığı sorusuna da yanıt vermiyor. Öte yandan kimi kadınların ilişkilerinde neden bir türlü istedikleri mutluluğu yakalayamadıkları hakkında fikir veriyor.


Zengin genetik yapı; daha çok seks

Araştırmaya katılan deneklerden bir takım testler aracılığıyla DNA’larına ilişkin örnekler alındığı ve aşk hayatlarıyla ilgili ayrıntılı sorular içeren bir form doldurmaları istendiği belirtiliyor. Haberde, bilimadamlarının daha sonra test sonuçları ile formdaki sorulara verilen yanıtları yan yana koyduğu kaydediliyor. Yapılan karşılaştırmalar sonucu MSC adı verilen bağışıklık genleri çeşitlilik gösteren deneklerin diğerlerine göre daha fazla sayıda erkekle seks yapmış olduğunun ortaya çıktığı bildiriliyor.










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