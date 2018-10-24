Genk, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun 3\'üncü haftasında yarın Beşiktaş\'a konuk olacak Genk, bu maçın hazırlıklarını Vodafone Park’ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Philippe Clement yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5\'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Belçika ekibi, antrenmanın basına kapalı olan kısmında ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

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