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Spor

Genk, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3'üncü haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Genk, bu maçın hazırlıklarını Vodafone Park’ta yaptığı antrenmanla tamamladı

24 Ekim 2018 22:45

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun 3\'üncü haftasında yarın Beşiktaş\'a konuk olacak Genk, bu maçın hazırlıklarını Vodafone Park’ta yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Philippe Clement yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5\'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Belçika ekibi, antrenmanın basına kapalı olan kısmında ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Antrenman detaylar

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