Geniz eti problemi idrar kaçırmaya neden olabilir!

Çocuklarda ihmal edilen geniz eti problemi sinüzit, idrar kaçırma ve okul başarısızlığına kadar pek çok sorunu beraberinde getiriyor.



Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Özcan Habertürk’e yaptığı açıklamada, geniz eti sorununun 6 aylıktan 10 yaşına kadar çocukları etkileyebileceğini belirterek, "Geniz eti problemi çocuklarda ihmal edilmemeli, ilerleyen yaşlarda sıkıntıya yol açabilir. Geniz eti aslında herkeste var olan bademcikler gibi bir lenf dokusu üyesidir. Vücuda burun ve ağız yoluyla girecek zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan sistemlerden birisidir" dedi.



Özcan'a göre; eğer bir çocuk sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, çok sık nezle oluyorsa, bademcikleri sık hastalanıyorsa veya alerjik bir bünyesi varsa geniz etinin büyümesi doğal.



Geniz eti büyüdüğü zaman hava yolunu tıkadığını ve çocuğun rahat nefes alamayacağını söyleyen Özcan, "Bu durum burun içi fizyolojisini ve mekanizmalarını bozar. Geniz eti, çocuklarda horlama, ağızdan su gelmesi ve ağzı açık uyumaya neden olur. Horlama aynı büyüklerdeki gibidir. Ancak geniz eti alındığı zaman horlama ortadan kalkar. Geniz eti ayrıca kulaklarda işitme kaybına neden olabilir. Çok dikkatli olunmaz, fark edilmez ve tedavide geç kalınırsa çocuklarda yüz kemiklerinde gelişim bozuklularına yol açar. Damak kemiği bombeleşir. Burun kemiği çöker. Geri dönüşü olmadığı için ihmal edilmemesi gerekir. Geniz eti büyümüş olan çocuklarda kilo problemi olur çünkü iştahsızdırlar. Gece boyuca iyi nefes alamadıkları için kaliteli uyku uyuyamazlar ve ertesi gün huzursuz olurlar. Huzursuzlukları okulda başarısızlığa neden olabilir. Bu çocuklarda konuşma problemleri ve idrar kaçırma da olabilir. Eğer 7-8 yaşına kadar tedavi olmamışsa sinüzit riski vardır." diye konuştu.



Geniz eti büyümesi tedavisinde ilaç ve ameliyat seçeneklerinin uygulandığını vurgulayan Özcan, her büyümenin ameliyat gerektirmediğini bildirdi.



Geniz etinde bazı mikroorganizmalar barındığını, burada oluşabilecek bir enfeksiyon durumunda dışarıdan ne kadar ilaç verilirse verilsin hastalığın tamamen geçmediğini anlatan Uzm. Dr. Özcan, ilk aşamada düzelir gibi olup kısa süre sonra tekrarladığını söyledi.



Özcan şöyle devam etti: "Bu çocuklar ağız ve burun akıntılarından kurtulamazlar. Çünkü ilaçlarla mikroorganizmaların hepsi temizlenemez. O nedenle ilaç tedavisinin etkili olmadığı durumlarda ameliyatla geniz eti alınır. Burada önemli olan ameliyat kararının ne zaman verileceğidir. Geniz eti tanısı için en basit 2 yöntem röntgen filmi ve endoskopidir. Eğer enfeksiyon varken röntgen film çekilirse geniz eti daha büyük çıkar ve yanıltır. Önce ilaçla iltihabın temizlenmesi gerekir. Hastalık düzeldikten en az bir hafta sonra tekrar film çekilmelidir. Eğer o zaman geniz eti yine büyük çıkarsa ve çocuğu rahatsız ediyorsa ameliyat kararı verilebilir. Ameliyat öncesi kulaklar da iyice incelenmeli ve basınç testi yapılmalıdır. Gerekiyorsa ameliyat sırasında kulağa da müdahale edilmelidir. Her büyük geniz eti ameliyatla alınacak diye bir kural yoktur. İyi bir inceleme ile gereksiz ameliyat kararı verilmemiş olur ancak ameliyat gerekliyse de zaman geçirilmemesi gerekir."

