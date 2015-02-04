Genişletilmiş HDP heyeti Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'da



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İdris Baluken, Hatip Dicle ve Ceylan Bağrıyanık arkadaşımızdan oluşan heyet İmralı Adası'ndalar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 5 kişilik heyetim İmralı adasına gittiğini açıkladı.

Heyette, ilk kez Ceylan Bağrıyanık da yer aldı. Bağrıyanık'ın yanı sıra HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DTK Eş Başkanı Hatip Dicle İmralı'ya gitti. Böylece heyet, Çözüm sürecinin başından bu yana İmralı'yı ziyaret eden en kalabalık heyet oldu.



"Şu anda arkadaşlarımız adadalar"





Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan Emek Partisi'nin Aksaray'daki İstanbul İl Başkanlığında bir araya gelen Demirtaş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine İmralı heyetinin uzun süre sonra bugün adaya gittiği bilgisini veren Demirtaş " Şu anda adadalar arkadaşlarımız. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İdris Baluken, Hatip Dicle ve Ceylan Bağrıyanık arkadaşımızdan oluşan heyet İmralı Adası'ndalar. Akşama doğru görüşmelerini tamamlayıp döndüklerinde muhtemelen bugün veya yarın bir açıklama yaparlar. Orada durum nedir, hangi aşamaya gelinmiş? Heyetimiz geldikten sonra ancak sizlerle paylaşabiliriz " dedi.





"İç güvenlik paketi toplum içinde ciddi sorunlar yaratacak"





İç güvenlik paketinin ertelenmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Selahattin Demirtaş, " 'Önümüzdeki haftaya ertelendi' diyorlar ama inşallah sonsuza kadar ertelenir. Biz o güvenlik paketinin parlamentodan geçmemesi için muhalefet olarak iç tüzükten kaynaklı ne kadar imkanımız varsa sonuna kadar kullanırız. Türkiye'yi zora sokacak, toplum içinde ciddi sorunlar yaratacak pakettir. Güvenlik yaratacak değil, güvensizlik yaratacak bir pakettir. Hükümet umarım bu yanlıştan döner. Bu erteleme hayırlara vesile olur ve bir daha gündeme gelmez diye temenni ediyorum" dedi.





"Barajı aşacağımıza inanıyoruz"





Baraj tartışmalarıyla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Demirtaş, "CHP, MHP yapar mı bilmiyorum. Ama biz iktidara gelirsek yapacağız. Barajı sıfıra düşüreceğiz. Onların düşürebileceğini hiç zannetmiyorum. Barajdan hepsi nemalanıyor. İsteseler bugün de yaparlar, geçici bir maddeyle, ilk seçimde uygulanır diyerek barajı düşürebilirler. HDP'nin seçim barajı altında kalacağını düşünüp korkuyorlarsa, bu onlar için korkunç bir durumsa ve bizi bu kadar seviyorlarsa, parlamentoda olmamızı çok istiyorlarsa, buyursunlar hemen yarın barajı düşürelim. Bu risk ortadan kalksın. Bizim dışımızda partiler de parlamentoya girebilsin" şeklinde konuştu.

HDP'nin herhangi bir baraj sorunu olmadığını sözlerine ekleyen Demirtaş, "Barajı aşacağımıza inanıyoruz. Bütün çalışmalarımız, hazırlığımız o yöndedir. Halkın motivasyonu, desteği bunu gösteriyor. Bir demokrasi sorunu var bu ülkede, yüzde 1 oy alan bir partinin de parlamentoda temsil hakkı vardır. Baraj düşmediği sürece de temsilde adalet sağlanamıyor" dedi.





"Mücadele birliğidir bizim aradığımız"





Bütün toplumsal kesimlerle temasta olacaklarını söyleyen Demirtaş, "Seçim ittifakından çok mücadele birliğidir bizim aradığımız. Yeni yaşam tek partili yaşam değildir. Herkes HDP'li olsun, herkes HDP çatısı altında tek partiye dönüşsün, arayışı değildir" diye konuştu.



"Görüşme talep eden herkesle görüşebiliriz"





CHP'nin bazı sol partilerle temas halinde olduğunu, kendilerine de böyle bir görüşme talebi gelmesi durumunda taleplerinin ne olacağını soran bir gazeteciye Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise, "Görüşme talep eden herkesle görüşebiliriz. CHP ile de görüşmüş olsak Türkiye'nin birikmiş demokrasi problemlerini işaret ederek, ortak mücadele platformuna onları da çağırırız " dedi.

