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Sağlık

Geniş kalçalar sağlıklı olmanın göstergesi mi?

Sağlıklı bir kilodaki insanın kalça ve bacaklarındaki yağlar güvenli kabul ediliyor

13 Ağustos 2017 07:02

Almanya'da yapılan bir araştırma, sağlıklı bir kiloda ancak kalça, uyluk ve bacaklarında daha fazla yağ bulunan kişilerin; diyabet hastası olma ya da felç veya kalp krizi geçirme riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları Cell Research adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre vücudun alt kısmında daha az yağ bulunması, ölüm riskini ve kardiovasküler hastalıklar geçirme olasılığını artırıyor.

Ancak bulgular fazla kilolu olanları kapsamıyor. Bunun nedeni ise aşırı kilolu insanların akciğerleri ve kalplerinin çevresindeki yağ seviyesinin çok yüksek olması.

'Vücut şeklinin armut gibi olması daha iyi'

Araştırmayı yorumlayan Alman diyabet uzmanı Dr. Norbert Stefan insanların vücut şekillerinin elma gibi olmasındansa armut gibi olmasının daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Sağlıklı bir kilodaki insanın kalça ve bacaklarındaki yağlar güvenli kabul ediliyor.

Bunun nedeni de kalça ve bacaklarda tutulan fazla yağın karın bölgesindeki yağ türünden farklı olması.

Karın bölgesindeki yağ, kana yağ asitleri salarak diyabete, insülin direncine ve yüksek kolesterole neden olabiliyor.

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