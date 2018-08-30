(Geniş haber)YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ BİRİ AĞIR 2 YARALI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tıra içinde 3 kişi bulunan kamyon arkadan çarptı. Olayda kamyonetin içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kamyon şoförünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Bağlars (20) yönetimindeki 34 GP 2660 plakalı kamyon henüz bilimeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde park halinde bulunan Feyzullah Yavuzlu\'ya ait 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonun şoförü Fırat Bağlars ile birlikte yanında bulunan Orhan Bağlars ve Adem Bağlars kamyonun içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından Fırat ve Orhan Bağlars\'ın cansız bedenleri kamyondan çıkartılırken, Adem Bağlars ağır yaralıolarak kurtarıldı. Kazada Yavuzlu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemede kamyon sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan kamyon

-Kazaya karışan tır

-Görgü tanığıyla röp

-Kaza sonrası cep telefonu görüntüsü

-Kaza sonrası sıkışan trafik

-Çekicinin kamyonu çekmesi

-Fırat Bağlars\'ın fotoğrafı (gözlüklü olan)

-Orhan Bağlars\'ın fotoğrafı

-Genel ve detay

