(Geniş Haber)Sıla bu fotoğraflarla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sıla\'nın avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Çağlayan\'da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sunduğu şikayet dilekçesinde,

\"Müvekkil Sıla Gençoğlu başta Türkiye olmak üzere dünyada tanınmış, birçok ödüle layık görülmüş, milyonları aşan hayran kitlesi olan başarılı bir ses sanatçısı, söz yazarı ve bestekardır. Müvekkilin piyasaya sürmüş olduğu albümler, Türkiye\'nin en çok satan albümleri arasında yer almış ve başta Türkiye olmak üzere geniş kitlelerin ilgisine mazhar olmuştur. Öyle ki müvekkil, 2008 yılından bu yana \"En iyi çıkış yapan kadın sanatçı\", \"Yılın ses getiren kadın sanatçısı\", \"En iyi albüm\", \"En iyi şarkı\",\" En güzel şarkı sözü\" \"En iyi beste\" ve benzeri pek çok dalda ödül kazanmıştır. Müvekkil takdire şayan bu başarısı herkesin malumudur. Türkiye\'nin en başarılı ve tanınmış kadınlarından olan müvekkil maalesef ki şiddet uygulayan Ahmet Kural tarafından darp edilmiş, hakaret ve tehdit dolu sözlere maruz kalmıştır\" denildi.

\"YERLERDE SÜRÜKLENMİŞ KAFASI DUVARLARA VURULMUŞ\"

Sıla ile Ahmet Kural\'ın bir dönem gönül birlikteliği yaşadığı ve bu birlikteliğin 2018 yılı Ocak ayında son bulduğu, tarafların 2018 yılı Ekim ayında tekrar görüşmeye başladığı ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldıkları dilekçede belirtildi. Dilekçede, \"İlişkisine değer veren ve üzerine titreyen müvekkil 29 Ekim 2018 sabaha karşı 04.00 sularında Ahmet Kural\'ın ikamet ettiği Sarıyer adresindeyken, yoğun alkollü Ahmet Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş kafası duvarlara vurulmuş, kül tablasıyla kendisine saldırılmıştır. Müvekkil maruz kaldığı yoğun şiddet hareketlerinden can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafından tekrar tekrar yerlerde sürüklenmiş ve müvekkilin vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırıda bulunulmuştur. Ahmet Kural tarafından müvekkile uygulanan şiddet yaklaşık 45 dakika sürmüş bahse konu süreçte Ahmet Kural tarafından müvekkile ve müvekkilin ailesine yönelik ağza alınmayacak galiz küfürler edilmiş, aynı zamanda müvekkilile defalarca \'Seni öldürürüm, seni öldürürüm\" şeklinde tehdit teşkil eden sözler söylenmiştir. Müvekkile uygulanan şiddetin boyutunu göstermesi açısından müvekkilin olay anından giydiği ve olay nedeniyle yırtılmış kıyafetlerini ve olay gecesi yaşadığı ağır şiddeti gösterir fotoğrafları sunuyoruz. Müvekkil yaşadığı şiddet ve korku dolu dakikların ardından Ahmet Kural\'ın evinden kaçabilmiş ve şoförü Mahmut Kapçak kendisini alarak eve götürmüştür. Müvekkil Harbiye\'deki evine geldiğinde kendisini evde çalışma arkadaşı Hande Kızıl karşılamış ve müvekkili görünce gözlerine inanamamıştır. Anılan her iki tanığın da tanık olarak dinlenmelerini talep ediyoruz. Olay nedeniyle uğradığı şoku üzerinden atamayan müvekkil annesinin İzmir\'den yanına gelmesi sonrası cesaretini toplayarak yaşadığı olaya ilişkin darp raporu almıştır\" denildi.

\"KADINA KARŞI ŞİDDETE TEVESSÜL EDEN AHMET KURAL\'IN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ\"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Birleşmiş Milletler (BM) kadına şiddet konusunu \'Cinsiyete dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ver üzüntü sonucu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda ya da kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı beya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesidir\' olarak tanımlamaktadır. 21. yüzyılın idrak edildiği bu dönemde günümüz modern yaşamında kadın erkek eşitliği tam olarak sağlanmaya çalışılmakta, modern kadın iş, aile ve toplumsal hayatta özgürce ortak hayata katılmaktadır. Kadın-erkek ilişkisinin tam bir eşitliğe oturtulması istenen modern çağda halen daha kadını eşit birey olarak kabul etmeyen, kadının fiziksel dezavantajı sayesinde kadını baskıyla ve şiddetle emir altına almak isteyen ve acizce kadına şiddet uygulayan hele ki tüm toplum tarafından tanınan ve sanatçı sıfatıyla örnek alan şahısların kınanması ve cezalandırılması zaruridir. Bir erkeğin bir kadın üzerinde güç denemesinde bulunması hukuken ve fiilen kabul edilemez mahiyette olup, en basit ifadeyle acziyetinin göstergesidir. Bu aynı zamanda kadını ötekileştiren erkek egemen anlayışın ve feodal kültürün de bir tezahürüdür. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması, şiddet gören kadınların hukuk devletinin gereği olarka hak arama özgürlüğünü kullanması ve bu konuda şüphelinin emsal mahiyette cezalandırılması için Sayın Başsavcılığı\'nıza başvurma zarureti hasıl olmuştur. Müvekkil birliktelik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edilmiş, ağır hakaret ve tehditlere maruz kalmıştır. Ülkemizin ve dünyanın kanayan yarası olan kadına karşı şiddete tevessül eden Ahmet Kural hakkında TCK\'nun 86., 106 ve 125. maddeleri uyarınca kamu davası açıkarak emsal mahiyette cezalandırılmasını talep ediyoruz.

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