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(Geniş Haber)SEYRANTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)  Seyrantepe'de TEM yan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

29 Kasım 2018 19:23

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) 
Seyrantepe\'de TEM yan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Araç geçişleri tek şeritten verilince Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken aniden durdu. Arkadan araçlarda kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada Abdurrahman Orhan adlı bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Kaza yapan sürücülerden detay görüntü
-Yaralanan sürücüden detay görüntü
-Oluşan trafikten detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması
-Yolun karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi
-Suat Perker ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar 
 

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