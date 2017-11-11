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(GENİŞ HABER)KARAKÖY'DE OTOMOBİL TRAMVAY YOLUNA GİRDİ...

*Yaklaşık 45 dakika seferler çift yönlü yapılamadı

11 Kasım 2017 02:11

*Yaklaşık 45 dakika seferler çift yönlü yapılamadı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul,(DHA)
Karaköy\'de, bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Otomobilin bakım çalışması yapılan alanda rayda asılı kalması nedeniyle, yaklaşık 45 dakika boyunca  tramvay seferleri yapılamadı.
Olay, saat 21.45 sıralarında Karaköy tramvay durağında meydana geldi. Kullandığı 34 NZR 93 plakalı otomobiliyle, Kabataş\'tan Eminönü yönüne ilerleyen sürücü, yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Tramvay yoluna girdiğinin farkında olmayan sürücü ilerlemeye devam ederken, otomobil, bakım çalışması yapılan alanda raylara asılı kaldı. Sürücü, otomobili raylardan kurtarmak için manevra yapmaya çalışırken, sağ lastik patladı. 
Otomobilin, rayların ortasında  hareket kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle, her iki yönde de tramvay seferleri  durduruldu. Otomobilin çekici yardımıyla çekilmesinin ardından yaklaşık 45 dakika sonra seferler normale döndü. 

Görüntü Dökümü:
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- Tramvay yolundan görüntüler
- Aracın görüntüsü
- Aracın kaldırılması
- Detaylar 
 

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