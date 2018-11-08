(Geniş Haber)Eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

Müslüm SARIYAR-Murat DELİKLİTAŞ-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ\'nde, Ayhan B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emre Y.\'yi tabancayla vurmak isterken araya giren biri yeğeni iki kişiyi yaraladı. Seken kurşunlardan biri de o sırada çay servisi yapan kahveci yeğenine isabet etti. Saldırgan olaydan sonra kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi\'ndeki bir kıraathane önünde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mahallenin eski muhtarı Ayhan B., oğlunun borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Emre Y. ile cadde üzerinde karşılaşınca, borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, cadde üzerindeki kıraathane önüne gelene kadar sürdü.

Kıraathane önünde de devam eden tartışma sırasında Ayhan B., belindeki tabancayı çıkararak Emre Y.\'ye doğrulttu. Bu sırada kıraathanede bulunan yeğeni Hakan B. ile Erhan P., dışarı çıkarak eski muhtara engel olmak istediler. Emre Y.\'yi vurmakla tehdit eden Ayhan B., tetiği çekeceği sırada Erhan P., kolunu tutarak engellemek istedi. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan 3 kurşun Erhan P.\'nin vücuduna isabet etti.

Boğuşmanın ardından yere düşen Ayhan B. ateş etmeye devam ederken, yeğeni Hakan B.\'yi de kolundan vurdu. Yerden seken kurşunlardan biri ise o sırada müşteriye çay servisi yapan kahveci yeğeni Coşkun B.\'nin göğsüne isabet etti.

Olayın ardından, yaralılar, kıraathanedekiler tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen Erhan P. ile Coşkun B. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Erhan P., daha sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan eski muhtar Ayhan B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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