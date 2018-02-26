(Geniş Haber)ERDOĞAN'A BASIN TOPLANTISI SONRASI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\" (Salih Müslüm\'ün yakalanması ) Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle, bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor\"

\" (Süleyman Soylu hakkındaki iddialar) Arkadaşımızın istifası, böyle şeyler asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye\'yi troller idare etmeyecek, Türkiye\'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz\"

* Erdoğan\'a basın toplantısı sonrası gazeteciler doğum günü sürprizi yaptı.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Gülseli KENARLI - Hüseyin ASLIYÜCE - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Afrika ülkesini ziyaret edeceğini ve Mali ve Moritanya\'ya Türkiye\'den ilk kez cumhurbaşkanlığı seviyesinde ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti. Erdoğan, \"FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika\'da bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkeler de Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgütle iltisaklı okulları kapattı ve Maarif Vakfımıza devretti\" dedi.



SALİH MÜSLÜM\'ÜN İADESİ

Erdoğan açıklamalarının ardında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan bir gazetecinin, \"Prag\'da PYD terör örgütü eski eş başkanı Salih Müslüm\'ün yakalanması konusunda nasıl bir değerlendirme yapacaksınız?\" sorusu üzerine, \"Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte, konuyu bir defa adım adım izliyorlar. Konunun İnterpol ayağı var, oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanımızın müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle, bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor\" diye konuştu.

DOĞU GUTA ATEŞKES KARARI

Bir gazetecinin, BM Güvenlik Konseyi\'nden Suriye konusunda 30 günlük insani ateşkes kararının çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, \"BM Güvenlik Konseyi\'nin malum 2401 sayılı kararı bu Suriye\'deki Doğu Guta\'yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, maalesef burada karar çıktı. Çıkmasına rağmen 2 gündür bu ateşkes orada uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Malum burasıyla ilgili biz aylar öncesinde başlayan sayın Putin olmak üzere, Sayın Ruhani\'ye \'kadın, çocuk, yaşlı bu insanları lütfen bize verin, biz bunların tedavilerini ülkemizde yapalım\' dememize rağmen bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildiler. Rejimde de bunların akıbeti meçhul. Şu anda durum yine aynı şekilde seyrediyor. Bugün Sayın Macron ile yaptığımız görüşmede bu konuyu etraflıca inceledik. Sayın Macron\'un da bu konudaki hassasiyetini çok açık net biçimde gördüm. Kendilerinin de aynı şekilde de buradan rahatsızlığını bizzat kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Bizlerde bunu yine hem BM Güvenlik Konseyi\'ndeki ülkelerle, BM\'lerde ayrıca takip etmek suretiyle Doğu Guta\'daki ki bu zulmün bir anca önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Aynı zamanda ağırlıklı olarak Sayın Putin ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde İran ile bu konudaki gelişmelerimizi devam ettireceğiz. Tabi Dışişleri Bakanım da yine muhataplarıyla bu süreci takip edecek\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri bakanı Süleyman Soylu\'nun Trabzon\'da yaptığı açıklamalarının hatırlatılması ve \'istifa edecek\' iddialarının sorulması üzerine, \"Bu söylenenler veya biraz ifadem sert olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımız Trabzon\'daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsı ile alakalı olabilir. Ama ben de kendisi ile dün akşam görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine gibi hiç bir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası, böyle şeyler asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye\'yi troller idare etmeyecek, Türkiye\'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz\" dedi.

Cezayir, Mali, Moritanya ve Senegal\'i kapsayan Afrika ziyareti hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Cezayir bizim bölgedeki en güçlü ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Hele hele doğalgaz tedarikimiz bakımından dördüncü sırada. Cezayir ile ilişkilerimizi 2006 yılı itibariyle dostluk ve iş birliği anlaşması temelinde askeri, iç işleri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Ziyaretim sırasında yapacağımız görüşmelerde hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Kudüs, Suriye ve Libya gibi ülkemizi etkileyen konularda istişareler yapacağız. Cezayir\'in ardından ortak tarihi ve kültürel bağlarımız olan Moritanya\'ya geçeceğim. Uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi bu ziyareti de gerçekleştiriyoruz. Bu ülkemizden Moritanya\'ya cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacaktır. Bu yönüyle de tarihi bir yeri var. Moritanya\'nın ardından Senegal\'in başkenti Dakar\'a bir ziyaretti bulunacağım. Daha önce Senegal\'e biri başbakanlığım dönemimde, diğeri ise cumhurbaşkanlığım dönemimde olmak üzere iki kez ziyaret etmiştim. Senegal ile mükemmel düzeyde seyir eden ilişkilerimiz var. Senegal ile aramızdaki yakın bağları daha da güçlendirmek istiyoruz. Bilhassa Ticari ve ekonomik iş birliğimize yeni projeler yeni halkalar eklemeyi arzu ediyoruz. Afrika turunun son ayağında ise Mali\'ye geçeceğim. Mali\'ye Türkiye\'den cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olacaktır. Ziyaretimin Türkiye ile Mali arasındaki 14\'ncü yüzyıla dayanan iyi bağları canlandıracağına inanıyorum. Bizim şuan itibariyle göreve geldiğimizde 12 Afrika ülkesiyle büyükelçiliğimiz varken, şuan itibariyle 41 idi. Bu seyahatimiz itibariyle daha da artırmanın gayreti içinde olacağız.\"

AFRİKA\'YI ÇOK İHMAL ETTİK

Türk iş adamlarının Afrika kıtasında önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle müteahhitlik sektöründe başarılı işlere imza atıyorlar. Taahhütlerini ön gördükleri süreden önce tamamlıyorlar. Bu da firmalarımıza olan güveni daha da perçinliyor. Her ne kadar kıtadaki tarihimiz bin yılı geçse de son bir asırda Afrika\'yı ihmal ettik. İç sorunlarımız ile uğraşmaktan diğer kıtaları açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda bu ihmale son verdik. 2005 yılında başlayan süreç ki bir Afrika yılıydı bu Afrika yılıyla başlayan süreci hızlandırarak devam ediyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve zirveler vesilesi ile Afrikalı kardeşlerimiz ile kucaklaştık hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim ve öğretim görüyor. Turizm, kültür, ticaret, savunma ve eğitim gibi alanlarda iş birliğimiz gün geçtikçe derinleşiyor.\"

FETO\'NUN OKULLARI VAKFIMIZA DEVİR EDİLDİ

FETO Terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika kıtasında bulunduğunun altını Çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkelerde Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgütle iktisatlı okulları kapattı ve Maarif Vakfımıza devir etti. Moritanya, Senegal ve Mali bu ülkelerin başında geliyor. Vakfımızın, ülkemizi ve Türk milletini en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Ziyaret edeceğim ülkeler terörle mücadele etmiş ve terör tehdidiyle karşı karşıya kalmış ülkelerdir. Bunları en iyi anlayacak, çektikleri acıları en iyi hissedecek ülke hiç şüphesiz Türkiye\'dir. Bu anlamda güvenlik alanında iş birliğimiz gündemimizdeki en önemli konu olacaktır\" şeklinde konuştu.

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- Erdoğan\'ın açıklamaları

- Erdoğan\'ın pasta kesmesi

- Gazeteciler ikram etmesi

- Detaylar



