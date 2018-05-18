(Geniş haber)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUDÜS MİTİNGİNDE KONUŞTU 

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

\"1967 yılında Kudüs\'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail\'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme ortak olmuştur\"

\"Onun için diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika\'nın attığı adıma karşı etkili tavır koymayan BM, yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur\"

\"İsrail 1947\'den beri dilediğini yapıyor bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Amerika\'nın aldığı son kararla Kudüs\'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa, giderek sıklaşan bir şekilde radikal Siyonistlerin çizmeleri ile kirletiliyor\"

\"Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur. Yüreklerin, canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır\"

\"İsrail\'i bu yanlış adımlarından geri çevirene, masum kanların hesabını sorana kadar mücadelemiz sürecektir\"

\"BM Güvenlik Konseyi\'ni tıkayan tek ülke Amerika\'dır. Kudüs konusunda alınacak yeni bir BM Genel Kurulu kararı elbette kimlerin hangi safta durduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir\"

\"Terör devleti İsrail hususunda, attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika\'yı da vurması kaçınılmazdır\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı\'da düzenlenen \" Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuştu.

Erdoğan, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına ilişkin, \"Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir imtihan, sembol, kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır\" diye konuştu. \"Reis bizi Kudüs\'e götür\" sloganları üzerine Erdoğan, \"İnşallah yakındır inşallah\" dedi. Erdoğan, \"Tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Müslümanlar olarak, yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri, zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Osmanlı devleti 4 asır boyunca Kudüs\'ü diğer dinlerin mensupları için de barış, esenlik şehri olarak yönetmişti. Şehrin tüm dinlere saygılı yapısı hızla bozuldu. Müslümanlar ile birlikte Hristiyanların kutsalları da İsrail\'in tehdidi altına girdi\" ifadelerini kullandı.

\"1967 YILINDA KUDÜS\'ÜN İŞGALİNE SESSİZ KALAN BM ZULME ORTAK OLMUŞTUR\"

Birleşmiş Milletleri (BM) Kudüs konusunda aldığı kararlar nedeniyle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"1967 yılında Kudüs\'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail\'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme ortak olmuştur. Yoksa bir Amerika\'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz\" dedi.

\"ONUN İÇİN DİYORUZ Kİ ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM\"

Erdoğan, \"Onun için diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika\'nın attığı adıma karşı etkili tavır koymayan BM, yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur. Kudüs\'ün İsrail tarafından işgalinden 2 yıl sonra bir veya bir grup Yahudi tarafından Mescid-i Aksa\'nın yakılması bardağı taşıran son damla olmalıydı\" ifadelerini kullandı.

\"BUNLAR SİYONİST. BİR SİYONİZM MÜCADELESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunlar Siyonist. Bir Siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Böyle bir felaket bile maalesef Müslümanları kendilerine getirmeye yetmedi. Siyonistlerle, Musevileri birbirinden ayırıyorum. Asıl mücadele Siyonizm ile. Siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı hiç affedilir gibi değil. Dönemin İsrail başbakanı bu yangının yaşandığı günkü hissiyatını sandım ki, \'Müslümanlar dört bir yandan Kudüs\'e gelecek. Sabaha kadar korkudan uyuyamadım\' dedi. Sabah oldu ve hiç bir şey yaşanmadı. \'O zaman anladım ki, dilediğimizi yapabiliriz\' diye anlatıyor. Acı ama durumumuz işte budur. Mescid-i Aksa\'yı, Kudüs\'ü, Filistin\'i belki dillerimiz unutmadı ama elleri kolları bağlı seyirci olmanın ötesine geçemediğimiz ortada\" diye konuştu.

\"İSRAİL 1947\'DEN BERİ DİLEDİĞİNİ YAPIYOR AYNI PERVASIZLIKLA YOLUNA DEVAM EDİYOR\"

Erdoğan, \"İsrail 1947\'den beri dilediğini yapıyor bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Amerika\'nın aldığı son kararla Kudüs\'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa, giderek sıklaşan bir şekilde radikal Siyonistlerin çizmeleri ile kirletiliyor. Müslümanlar olarak kınamaktan başka bir şey yapmıyor, yapamıyoruz\" dedi.

\"BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE KUDÜS DE ODUR\"

Erdoğan, \"El-Halil Camisi hala işgal altında ve biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur. Ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil, güçtür güç. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail\'in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz\" dedi.

\"BU ALAN HER ZAMAN BİZİM TOPLANMA YERİMİZ, BULUŞMA YERİMİZ OLACAK\"

Erdoğan, \"Biz 7 Ağustos\'ta burada mıydık? 15 Temmuz\'un hesabı için burada mıydık? Bu alan her zaman bizim toplanma yerimiz, buluşma yerimiz olacaktır. Önce biz kendi aramızda birliğimizi beraberliğimizi temin edeceğiz ki zalime karşı gerektiği şekilde güçlü durabilelim\" dedi.

\"1 MİLYAR 700 MİLYON MÜSLÜMAN OLARAK KUDÜS NÖBETİNİ DEVRALMA SIRASI BİZE GELMİŞTİR\"

Erdoğan, \"Açık konuşacağım; Müslümanlar aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir. Tespitim yanlış mı? O zaman gereğini yapalım. Bölgemizde DEAŞ denen bir örgüt türedi? Bu örgüt kimin kanını döktü? Bu örgüt sadece Müslümanların kanını döktü sadece İslam coğrafyasının mirasına saldırdı. Bunlar proje terör örgütleri. Müslüman sıfatı taşımak öyle kolay değildir ama biz bu işi çok kolaya indirgedik. Müslümanların bu gaflet halinin tecessüm ettiği husus Kudüs meselesidir. 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir\" açıklamasında konuştu.

\"BM GÜVENLİK KONSEYİ\'Nİ TIKAYAN TEK ÜLKE AMERİKA\'DIR\"

Erdoğan, \"Amerika büyükelçiliğini Kudüs\'ü taşıma kararıyla bölgede arabulucu değil, taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. Amerika sorun çözmeden yana değil sorun üretmekten yana olduğunu ortaya koymuştur. BM Güvenlik Konseyi\'ni tıkayan tek ülke Amerika\'dır. Kudüs konusunda alınacak yeni bir BM Genel Kurulu kararı elbette kimlerin hangi safta durduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Şu anda buna hazırlanıyoruz. İsrail\'in uyguladığı devlet terörünün durdurulmaması halinde dünya hızla hiç kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği noktaya gidecektir. BM\'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı, tüm devletlerin İsrail zulmüne karşı fiili bir duruş ortaya koymalarının zamanı gelmiştir. Buradan tüm Müslümanları ve insanlığı kendi dini fanatizmlerinin eseri, kararlar, katliamlar ile bölgemizi ve dünyayı felakete sürükleyenlere karşı harekete geçmeye davet ediyorum\" diye konuştu.

\"AMERİKAN HALKININ DA YETERİ KADAR BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

İsrail halkına da çağrıda bulunan Erdoğan, \"İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Holokos mağduru bir halkın kendi devletlerinin bir başka halka karşı işlediği insanlık suçlarına rıza göstermeyeceğini ümit ediyorum. Amerikan halkının da bu uygulamaların anlamı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Terör devleti İsrail hususunda, attığı adımların bir gün geri dönüp Amerika\'yı da vurması kaçınılmazdır\" diye konuştu.

\"İSRAİL\'İ YANLIŞ ADlMLARINDAN GERİ ÇEVİRENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR\"

Erdoğan, \"Türkiye hem diplomatik kanalları çalıştıracak hem de somut adımlarla Kudüs ve Filistin konusundaki duruşunu hep göstermiştir. Son gelişmelerden sonra da tavrımızı açıkça ortaya koyduk. Oradaki şahıs beni hedef alıyorsa doğru yoldayım. İstediğin kadar elinde nükleer silahın olsun. Asıl olan Rabbimin silahıdır. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar. Bu mücadelede Müslümanlara öncülük etmekten şeref duyarız. İsrail\'i bu yanlış adımlarından geri çevirene, masum kanların hesabını sorana kadar mücadelemiz sürecektir. Dünyadaki tüm Müslümanları yeniden dirilişe ayağa kalkmaya davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı İstanbul\'a çağırdık buradan zirve toplantısına geçiyoruz. Bu akşam kısa özet sonuç bildirgesiyle İslam İşbirliği Teşkilatı bir karar alacak. Herkesi başlatılacak olan Filistin\'e yardım kampanyasına katılmaya davet ediyoruz\" diye konuştu.

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-Miting alanına siyasilerin gelişi

-Yapılan konuşmalar

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar