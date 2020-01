(geniş haber)Antalya, Gloria Ironman 70.3 Turkey için binlerce sporcu ve spor severe ev sahipliği yaptı

Antalya\'da üçüncü kez düzenlenen Gloria Ironman 70.3 Turkey yarışının başlangıcı gibi finali de görkemli oldu. Yarışlarda erkekler kategorisinde birinciliği Güney Afrikalı triatlet Jeren Seegers alırken, bayanlar kategorisinde ise Belçikalı triatlet Sara Van der Wel ismi ilk sıraya ismini yazdırdı.

Sırasıyla yüzme bisiklet ve koşudan oluşan üç farklı branşın aynı yarış içerisinde, yaklaşık 40 yıldan buyana yapıldığı Ironman yarışlarının Türkiye ayağı, bu sene üçüncü kez Antalya Belek\'te gerçekleştirildi. Bu yılki yarış, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın Gloria Serenity Resorts\'ün sahilinden verdiği startla başladı.

Osman Aşkın Bak yarışın başlangıcında yaptığı konuşmada, 1.375 sporcunun katıldığı Gloria Ironman 70.3 Turkey yarışının Antalya\'ya heyecan kattığını belirterek, üç yıldır yapılan yarışmanın her yıl geliştiğini ifade etti. Bakanlık olarak bu organizasyona destek verdiklerini dile getiren Bakan Bak, \"Okçuluk, golf, futbol, basketbol gibi pek çok organizasyonu Antalya\'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye yaptığı uluslararası organizasyonlarla spor alanındaki gelişmesini devam ettiriyor. Gloria Ironman\'de bunlardan biri. Böylesi etkileyici bir yarışın Türkiye\'ye gelmesine vesile olduğu için Gloria Ailesi\'ne teşekkür ederim\" dedi.

YÜZME BAŞLANGICINI WATSON YAPTI

Yarışa ilk olarak, rahatsızlığı bulunan 14 yaşındaki oğlu Rio\'yu kano ile çekerek yarışan Nicholas Watson başladı. Watson\'ın ardından, profesyonel erkek ve kadın yarışmacılar denize girmesiyle yarış devam etti. Sporcular Gloria Serenity Resorts\'un plajında gerçekleşen 1,9 kilometrelik yüzme etabının ardından, EXPO Fuar Alanı içerisinden de geçen 90 kilometrelik bisiklet etabı ile yarışa devam ettiler. Gloria Hotels and Resorts\'ün Golf sahalarının içinde yarışın 21 kilometrelik koşu etabını gerçekleştiren sporcular, yarışı Gloria Sports Arena\'da sonlandırdılar.

BİRİNCİLİĞİ JEREN SEEGERS ELDE ETTİ

Gloria Ironman 70.3 Turkey\'de erkekler katagorisinde birinciliği, 4 saat 6 dakika 52 saniyelik derecesiyle Güney Afrikalı sporcu Jeren Seegers elde ederken, ikinciliği 4 saat 9 dakika 5 saniyelik derecesiyle Rus sporcu Sergey Khazov, üçüncülüğü ise 4 saat 9 dakika 29 saniyeden oluşan dereceyle yine Rusya\'dan Eger Vinogradau elde etti.

Yarışın bayanlar kategorisinde ise birinciliği 4 saat 25 dakika 31 saniyelik dereceyle Belçikalı sporcu Sara Van der Well göğüslerken, yarışın ikinciliğini 4 saat 34 dakika 41 saniyelik derecesiyle Rus sporcu Arina Sgulgina, üçüncülüğü ise 4 saat 42 dakika 49 saniyede oluşan derecesiyle İngiliz sporcu Kerry Mcgawley elde etti.

Yarışmada ilk üçe giren erkek Ironman\'ler ödülünü Antalya Valisi Münir Karaoğlu\'nun elinden alırken, yarışmada ilk üçe giren bayan Ironman\'lerin ödüllerini ise Güney Afrikalı Olimpiyat Yüzme Dünya Şampiyonu Chad le Clos verdi.

55 ÜLKEDEN KATILIM

Bu yılki Ironman yarışına 55 ülkeden 1.375 sporcu ve 100 takım katıldı. Bunun yanında Gloria Ironman 70.3 Turkey\'de birçok işadamı ve CEO da yarıştı.

Yarışta, Nuri Özaltın takımı olarak; Nevşin Mengü, Milli Sporcularımız Bahar Saygılı ve Ediz Yıldırımer de mücadele etti. Yine İran\'ın ilk bayan Ironman\'ı olan Shirin Gerami de yarışta mücadele eden bir diğer isim oldu.

Yarışa en çok ilgi gösteren ülkeler arasında Türkiye, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsviçre yer aldı. 76 yaşından 18 yaşına kadar farklı yaş dilimlerindeki sporcuların mücadelesine sahne olan Gloria Ironman 70.3 Turkey\'e Türk sayısı istikrarlı şekilde her yıl artarken, yabancı sporculardaki artış geçen seneye oranla %50 artış gösterdi. Bu yılki triatletlerin yüzde 40\'ını Türk\'ler oluştururken, yüzde 60\'lık diliminde ise yabancılar yer aldı.

DÜZENLENDİĞİ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Bugün dünyanın 55 ülkesindeki 100\'ün üzerinde şehirde düzenlenen Ironman yarışları, düzenlendiği ülkenin ekonomisine ve turizmine de önemli bir katma değer sağlıyor. Otel ücretleri, alışveriş ve diğer harcamalarla birlikte, Ironman organizasyonlarının yapıldığı her bir şehre 4 milyon dolar civarında ekonomik katkı sağlıyor.

