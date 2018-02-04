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(Geniş Haber) YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU...

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Zeytinburnu Sahili'nde "Tallas" isimli yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu

04 Şubat 2018 14:19

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Zeytinburnu Sahili\'nde \"Tallas\" isimli yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu.  Zeytinburnu açıklarında, 1 Şubat 2017\'den bu yana  demirli olarak bekleyen Kamboçya bayraklı TALLAS isimli yük gemisi ,fırtınanın etkisiyle sürüklenerek sahil kenarındaki kayalıklara çarptı.  Herhangi bir personeli olmayan gemi bugün saat 10.00 sıralarında, çarpmanın da etkisiyle yan yattı.  Gemi, uzun süre önce Marmara açıklarında terk edilmişti. \"Tallas\" isimli geminin bağlı olduğu  Rus şirket iflas ettiği, ardından  geminin 2015 yılında Marmara açıklarında bırakıldığı ortaya çıkmıştı.  Geminin içindeki 5 mürettabatın da yardım çağrısı üzerine kurtarılmış,  mürettebatın 5 ay boyunca gemide mahsur kaldığı öğrenilmişti.  

Gögüntü dökümü:
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-Kayalıklara kadar sürüklenen gemiden görüntü
-Yan yatan geminin gelen dalgalarla sürüklenmesinden görüntü
-Gemiden görüntüler
-Genel ve detaylar

04.02.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180204015


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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