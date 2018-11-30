 (geniş haber) Yeniden görülen Ergenekon davasında savcıdan mütalaa 

Özden ATİK / İstanbul, DHA - YARGITAY\'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında 235 sanık hakkında, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aralarında Cumhuriyet Gazetesi\'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısı sanıklarının da bulunduğu toplam 32 sanık hakkında ceza talep edildi. Ceza talep edilen sanıklardan Danıştay saldırısı sanıklarından Alparslan Arslan, Osman Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ise \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi, diğer 4 sanık hakkında da bazı suçlardan düşme ve beraat talep edildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün 7\'nci celsesi görülen duruşmada, sanıklardan Erhan Timuroğlu, Osman Yıldırım, Yüksel Dilsiz bulundukları cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldılar. Sanık Alparslan Aslan, duruşmaya katılmak istemediği söyledi. Aparslan Aslan mahkemeye tüm avukatlarını azlettiğine dair dilekçe gönderdi. Duruşmada savcı Abdurrahman Hacısalihoğlu esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

\"ERGENEKON SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ\'NÜN VARLIĞI KANITLANAMADI\"

235 sanık hakkındaki 648 sayfalık mütalaada, \"Ergenekon Silahlı Terör Örgütü\'nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, \'Ergenekon\' adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir\' kanaati oluşmuştur\" denildi.

MÜTALAADA DAVANIN SÜRECİNE YER VERİLDİ

Mütalaada, 12 Haziran 2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar sonrasında, İstanbul Ümraniye Çakmak mahallesinde bir gecekonduda yapılan arama neticesinde 27 adet el bombasının bulunmasıyla soruşturmanın başlatıldığını ve 23 ayrı iddianame ile açılan davaların birleştirilerek 275 sanığın yargılandığı, 157 tanığın dinlendiği, yargılama neticesinde verilen hükmün 5 Ağustos 2013 tarihinde tefhim edildiği, gerekçeli kararın ise 16 bin 798 sayfadan oluştuğu, temyiz incelemesi için Yargıtay dairesine 3 bin 868 klasör, 11 adet çuval, içerisinde 208 kitabın olduğu, 4 adet karton kutu ve 92 cilt iddianameden oluşan yargılama dosyasının, Yargıtay bozma ilamı sonrasında 235 sanık hakkında mütalaa verildiği belirtildi.

CUMHURİYET VE DANIŞTAY SALDIRILARINA İLİŞKİN TOPLAM 8 SANIK HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Mütalaada, Cumhuriyet Gazetesi\'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısına ilişkin toplam 8 sanık hakkında ayrı değerlendirme yapıldı. Mütalaada, \"Bu saldırıların bir silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında anayasal düzenin işleyişine karşı bir suç olduğu kabul edilmiştir\" denildi. Sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu hakkında TCK\'nin 309. maddesi gereğince Anayasa\'yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Alparslan Arslan\'ın tutukluluk halinin devamı talep edilirken; Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu\'nun tutuklanmaları istendi. Sanıklar Süleyman Esen ve Tekin Irşi hakkında ise çeşitli suçlardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

26 SANIĞA DAHA CEZA; 199 SANIĞA TÜM SUÇLARDAN BERAAT VE DÜŞME İSTENDİ

Mütalaada, geriye kalan 227 sanıktan aralarında Gürbüz Çapan, Levent Temiz, Levent Ersöz, İbrahim Şahin\'in bulunduğu 26 sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Diğer 199 sanığa tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesi talep edildi. 4 sanık için ise bazı suçlardan beraat ve düşme talep edildi.

SON SAVUNMALAR 27 ARALIK\'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, Alparslan Aslan\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yakalanamayan sanıklar Turhan Çömez ve Saipir Deplelvitze\'nin yakalanmasının beklenmesine karar verdi. Duruşma, sanıkların son savunmalarını yapmaları için 27 Aralık\'a bırakıldı.

