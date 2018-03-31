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(geniş haber)- Yangına uykuda yakalandılar; 17 kişi merdivenle kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı

31 Mart 2018 12:01

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE\'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri camlarda ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Yangın saat 07.00 sıralarında Esenevler mahallesi Mücahit sokak numara 14\'te meydana geldi. İddialara göre giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Daire sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

CAM VE BALKONLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER
Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalana bina sakinleri cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yanda merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

17 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiyenin iki merdiven aracı aralarında çocuklarında bulunduğu 17 kişi kurtarıldı.Mahsur kalan bina sakinleri olay yerine gelen sağlık  ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.  

 

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