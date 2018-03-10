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(Geniş Haber) Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

Alper KORKMAZ-Taner YENER-Cengiz ÇOBAN / İstanbul,(DHA) ŞEHİR Hatları A

10 Mart 2018 22:52

Alper KORKMAZ-Taner YENER-Cengiz ÇOBAN / İstanbul,(DHA) ŞEHİR Hatları A.Ş\'nin İstanbul\'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle bütün vapur seferlerini iptal etmesinin ardından, Sirkeci ve Üsküdar Marmaray istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Özellikle Sirkeci Gar istasyonunda yolcular saatlerce uzun kuyruklarda bekledi. Yoğunluk nedeniyle gruplar halinde istasyondan içeri alınan bazı vatandaşlarla güvenlik görevlileri arasında tartışmalar yaşandı.
Yoğunluk nedeniyle istasyon girişinde bekleyen bir yolcu, \"Uzun süredir bekliyoruz. İlk başta vapura gittik. Vapur seferleri de olmadığı için yoğun bir kalabalık oluştu. Sis de açılacak gibi değil. Bizlerde böyle sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Gelince bineceğiz. İçeri de yavaş yavaş alıyorlar\" diye konuştu. 
Eşi ve çocuklarıyla bekleyen bir diğer bir yolcu ise, \"Önce vapura gittik iptal olduğunu görünce marmarayla ulaşalım dedik. Burada da izdiham olunca çocuklarla bekliyoruz. Karınlarını doyuruyoruz\" dedi.  
Bazı vatandaşlar ise kuyrukta beklerken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları ise özçekim yaptı. Uzun kuyrukta beklemekten yorulan bazı vatandaşların banklara oturduğu görüldü.

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