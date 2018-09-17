(GENİŞ HABER) VALE CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de 5 Ocak 2018 tarihinde bir restoranda iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Müşteriler Murat Oğuz Orhan ve Emre Adaş\'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5 kişiye dava açıldı.

EMNİYET AMİRİ MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ SIFATI İLE İDDİANAMEDE YER ALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede 5 şüpheli arasında olaydan sonra açığa alınan Emniyet Amiri Adnan Ayhan da bulunuyor. Adnan Ayhan iddianamede müşteki şüpheli sıfatı ile yer aldı.

EMNİYET AMİRİ İLE VALENİN TARTIŞMASI OLAYI BAŞLATMIŞ

İddianamede, müşteki şüpheli Adnan Ayhan ve olay sırasında yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan\'ın da aralarında bulunduğu bir grubun E.İ. isimli kadının doğum günü için olayın gerçekleştiği restoranda bir araya geldikleri, alkol aldıkları, Adnan Ayhan\'ın bir süre sonra restorandan ayrılan bir arkadaşını yolcu ettiği sırada vale ile tartışarak valeye küfür ettiği savunuldu. Tartışma sesleri üzerine maktül Murat Oğuz Orhan\'ın dışarıya çıktığı belirtilen iddianamede, Murat Oğuz Orhan\'ın tartışmaya dahil olarak olay yerinde bulunan bir kişiye kafa attığı, bu sırada restoran sahibi ve diğer valelerin de olaya dahil olduğu, kargaşa sırasında şüpheli Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven\'in müşteki şüpheli Adnan Ayhan\'a vurduğu, Adnan Ayhan\'ın da müşteki A.G.\'e kafa attığı, Adnan Ayhan\'ın Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven\'den şikayetçi olduğu belirtildi.

\"SIK ULAN\"

Olay sırasında yaşamını yitiren Emre Ağdaş\'ın gürültü üzerine dışarıya çıktığı, tartışmanın büyüdüğü, silah seslerinin duyulduğu, ateş edilmeden önce Hakan Ekşi\'nin, \"Sık ulan\" dediği, 8-10 el silah sesinin duyulduğu, Hakan Ekşi ile ateş edenin sahile doğru koştukları, ateş eden şahsın Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Orhan Oğuz\'un olay yerinde, tarafları ayırmak için olay yerinde bulunan Emre Ağdaş\'ın vücuduna 4 kurşun isabet ettiği, Ağdaş\'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anlatıldı. İddianamede her iki maktulün de hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Mehmet Halim Toprak\'ın silahından çıkan kurşunlarla öldükleri kaydedildi.

EMNİYET AMİRİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİYE HAKİM HUZURUNA ÇIKACAK

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan müebbet ve \"Kasten öldürmeye yardım etme\" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için \"Kasten öldürme\" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu hakkında da \"Kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.